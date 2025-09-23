Zarándokúton a remény felé – Ars Sacra a Pázmány BTK-n

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara idén is csatlakozott az Ars Sacra Fesztivál országos programsorozatához, amely immár tizenkilencedik alkalommal kínált ingyenes kulturális, lelkiségi és művészeti élményeket a közönségnek. A fesztivál 2025-ös mottója – „A remény zarándokai” – a PPKE BTK eseményeiben különösen hangsúlyosan jelent meg: a kar egyszerre mutatta be a zarándoklatok történeti és spirituális dimenzióit, valamint a remény kortárs, személyes megélésének lehetőségeit.

Az Őseink zarándokútjain című ötnapos előadás-sorozat az ókor, a középkor és a keresztény világ legfontosabb szent helyein vezette végig a hallgatóságot. A résztvevők megtudhatták például, „hol laktak” az ókori istenek, hogyan zajlott a jeruzsálemi templom zarándoklata, miként vált Róma az apostolfejedelmek városává. Az előadások révén Santiago de Compostela és Aachen magyar vonatkozásai is megelevenedtek. A sorozat különlegessége abban rejlett, hogy történeti, teológiai és kulturális szempontokat összekapcsolva mutatta be a zarándoklatot, amely így egyszerre tárult fel lelki utazásként és közösségi élményként.

A fesztiválprogram másik kiemelt eseménye a Fábry Kornél esztergom-budapesti segédpüspökkel folytatott beszélgetés volt. A kötetlen eszmecsere során többek között olyan kérdésekre keresték a választ, hogy például mitől sikeres egy katolikus egyetem küldetése, hogyan lehet a fiatalokat megszólítani a hit és a közösség kérdéseiben, miként alakítható ki egyensúly a digitális tér és a személyes kapcsolatok között. A diákok kérdései nyomán szó esett az elköteleződésről, a türelemről a párkapcsolatokban, a közösség megtartó erejéről és a hit szabadságáról is. A beszélgetés légköre egyszerre volt bensőséges és inspiráló, igazi közösségi élményt kínálva a jelenlévőknek.

A találkozóhoz kapcsolódott a #reménybenézve fotópályázat eredményhirdetése és a pályamunkákból rendezett kiállítás megnyitója. A hallgatók, oktatók és munkatársak által beküldött alkotások a remény különböző arcait jelenítették meg – legyen az egy mosoly, egy közösségi élmény, vagy a természet apró csodáinak megragadása. A díjazott fotók és a kiállítás egészének üzenete jól illeszkedett a fesztivál mottójához: a remény egyszerre személyes és közösségi élmény, amelyhez mindannyian hozzátehetjük a saját nézőpontunkat.

Az események nagy érdeklődés mellett zajlottak: a hallgatók, oktatók és külsős vendégek egyaránt szép számban vettek részt a programokon. Ezúton is köszönjük mindazoknak, akik jelenlétükkel, kérdéseikkel és gondolataikkal hozzájárultak ahhoz, hogy a Pázmány BTK Ars Sacra-rendezvényei valódi közösségi és lelki élménnyé válhassanak.

Forrás és fotó: PPKE BTK

