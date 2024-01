Zöldellő vetélkedő – A teremtett világ szemlélésére hív a Veszprémi Főegyházmegye

„.. teremtést mondani többet jelent, mint természetet mondani, mert a teremtés Isten szeretettervére utal, melyben minden teremtménynek értelme és értéke van. … a teremtés csak olyan ajándékként érthető, amely mindenek Atyjának nyitott kezéből származik” – fogalmaz Ferenc pápa Laudato sí’ kezdetű enciklikájában. (LS 76) „Isten írt egy csodaszép könyvet, melynek betűi a világban élő tömérdek teremtmény.” (LS 85) Arra hív minket, hogy olvassuk ezt a könyvet, ismerjük meg a betűit, bogozzuk ki mondatait, mert „aki felismeri, hogy minden teremtmény saját létezésének himnuszát énekli, az boldogan él Isten szeretetében és reményben” (LS 85).

A vetélkedőben a gyerekek életkoruknak megfelelő játékos feladatok megoldására kaptak meghívást, hogy elkezdjenek ismerkedni Isten teremtett világában megmutatkozó ajándékával, annak a csodaszép könyvnek a betűivel, a betűk közé rejtett csodákkal. Ehhez bizony szükséges nyitottságuk, kreativitásuk és együttműködési szándékuk mind a többi csapattaggal, mind a támogató pedagógusokkal, szülőkkel.

A kreativitás már rögtön a csapatok elnevezésében megmutatkozott, mint például „Éretlen csipkebogyók”, „Zöldikék” vagy „Őrangyalok”. A „Sünök” indulója pedig így kezdődik: „Talpra Sünök, hí a Zöld! Itt az idő, vár a völgy!”

A nyitottságra és együttműködésre vonatkozó tanúságtételként a gyerekek a feladatokon keresztül, a felnőttek pedig Ferenc pápa szavaival kaptak meghívást arra, hogy „minden dolgon keresztül felfedezzünk egyfajta tanítást, amelyet Isten közölni akar velünk, mert a teremtés szemlélése a hívő számára egyúttal egy üzenet meghallgatása” (LS 85).

Így kerülhetett a feladatok közé többek között a csipkebogyó szedés és szörp készítés, mely egyre kevesebbeket mozgat már meg ugyan, de a lelkes és kitartó gyermekek még erre is nyitottak voltak. Külön öröm volt olvasni, hogy a „Zöldikék” csapat tagjai név szerint vállalták véleményüket arról, hogy mennyire ízlett a saját készítésű szörpjük, sőt amíg állni hagyták a bogyókat, táncoltak is egyet, nyilvánvalóvá téve a feladattal járó öröm jelenlétét.

A teremtést hogyan is szemlélhetnénk a szobánkból? Hogyan is tehetnénk meg ehhez az első lépéseket, minthogy kirándulunk egyet és gyönyörködünk a körülöttünk lévő erdőben vagy a felettünk lévő csillagokban? Nos, az első forduló során erre is alkalmuk volt a gyermekeknek. Még az esős, havas idő sem tántorította el őket!

