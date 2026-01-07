Zuppi bíboros a svájci tűzvész áldozataiért tartott imádságon: Az egyetlen vigasz a nagyobb szeretet

„Az egyetlen vigasz nem más, mint a nagyobb szeretet. Ma Giovannira emlékeztünk, de együtt vagyunk ennek a hihetetlen tragédiának minden áldozatával, és mindannyiukat a szívünkben hordozzuk” – mondta Matteo Zuppi bíboros a helyi származású Giovanni Tamburiért tartott imádság kezdete előtt. A Righi gimnázium 16 éves diákja a svájci Crans-Montana Le Constellation klubjában történt tűzvészben vesztette életét szilveszterkor. A szertartáson imádkoztak a tragédia minden áldozatáért, a sérültekért és a családtagokért.

„Ez sokat segít nekünk, mert megértjük, hogy a könnyek mind egyformák, és hogy van egy olyan szolidaritás, amelynek össze kell tartania minket, amikor szembesülünk a gonosz abszurditásával, a gonosz kiszámíthatatlanságával, a gonosz igazságtalanságával. Ez nyilvánvaló Giovanni esetében, és valójában minden ember esetében, aki megtapasztalja ennek az életet leromboló Heródesnek a gonoszságát” – folytatta a bíboros.

„A szeretet az igazi válasz. Az együttlét nagy vigaszt jelent mindenkinek. Szinte ösztönös, hogy összegyűljünk, szorosan egymás mellett, segítsünk egymásnak. És miért? Mert csak a szeretet képes legyőzni valamit, ami annyival nagyobb nálunk, hogy egyikünk sem lenne képes rá” – hangsúlyozta a bíboros. „A gonosz misztériumával szemben vigasztaljon az Úr szeretetének misztériuma. Ez az egyetlen fény, amely segíthet szembenézni ilyen nagy sötétséggel. Ez a karácsony misztériuma, a Szereteté, amely emberré lesz” – tette hozzá.

„Kérjük számunkra, különösen Giovanni és mindazok hozzátartozói számára, akik életüket vesztették a crans-montanai tragédiában, hogy lássák, érezzék ezt a szeretetet, és lássák a szeretet fényét, amely nem múlik el, és amely erősebb a gonosz és a halál sötétségénél” – zárta szavait Zuppi bíboros.

Forrás: AgenSIR

Fotó: Ciesadibologna.it

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír