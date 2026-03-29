1000 év öröksége – Dokumentumfilm készült a veszprémi várnegyed megújításáról

Kultúra – 2026. március 29., vasárnap | 16:00
A veszprémi egyházmegye története több mint ezer évet ölel át. Ez az örökség nemcsak a múlt emléke, hanem élő valóság, amely ma is formálja közösségeinket, hitünket és kultúránkat. Ezt az örökséget mutatja be a 1000 év öröksége – A veszprémi várnegyed megújítása című dokumentumfilm, amelynek országos filmpremierje április 7-én 10.12-kor lesz a Duna Televízión.

A film a veszprémi várnegyed megújulásának történetét tárja a nézők elé. Az alkotás bemutatja, hogyan újultak meg a történelmi épületek, miként nyílnak meg újra a közösségek előtt azok a terek, amelyek évszázadokon át a veszprémi egyházmegye lelki és kulturális életének központjai voltak.

A dokumentumfilm egyszerre szól múltról és jelenről. Megidézi azokat az évszázadokat, amikor a várhegy a magyar kereszténység egyik fontos szellemi központja volt, és azt is megmutatja, miként válik ma újra élő, látogatható és közösségi térré. A felújított épületek, a megőrzött értékek és a gondosan helyreállított részletek mind arról tanúskodnak, hogy az Egyház öröksége nem csupán történelmi emlék, hanem a jelen és a jövő számára is üzenetet hordoz.

A film képei a veszprémi várnegyed megújult terein vezetik végig a nézőt: a történelmi falak, a megújult épületek és a különleges részletek mind azt a gazdag hagyományt idézik meg, amelyet a veszprémi egyházmegye több mint egy évezrede őriz.

Ez a dokumentumfilm nemcsak építészeti vagy történeti bemutató, hanem invitálás is: arra hívja a nézőt, hogy fedezze fel a várnegyed megújult tereit, és találkozzon azzal az örökséggel, amely hitünk, kultúránk és közösségeink alapját jelenti.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

#egyházmegyék #épített örökség #könyv- és filmajánló #média

