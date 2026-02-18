„Ahol a kincsed, ott a szíved is” – Diplomaosztó ünnepség a Szent Atanáz-főiskolán

A diplomaosztó közös imádsággal vette kezdetét az ünnepi elnökség bevonulása után. Az elnökség tagjai Kocsis Fülöp érsek-metropolita, a főiskola nagykancellárja; Galambvári Péter megbízott rektor; Seszták István rektorhelyettes; Szabó Péter rektorhelyettes; valamint Gloviczki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora voltak.

Galambvári Péter rektor ünnepi beszédében a Krisztus-hívők jogait és kötelezettségeit állította középpontba a kánonjogi kódex alapján. Kiemelte, hogy a megszerzett tudás nem öncélú, az a hiteles tanítás megélését, hirdetését és védelmét szolgálja.

A rektor a közelgő nagyböjt fényében Szent Máté evangéliumát idézte: „Ahol a kincsed, ott a szíved is.” Útravalóul azt a kívánságát fejezte ki a friss diplomás hallgatók felé, hogy ne csupán elméleti ismeretként őrizzék a főiskolán tanultakat, hanem azok szerint is éljenek Isten dicsőségére és az Egyház javára.

A diplomák kiosztása előtt a papnövendékek kórusa (Turjanica János, Kalász Nándor, Berecki Dániel és Horváth László) emelte énekével az ünnep fényét, a rendezvény zárásaként pedig Kémenes Örs másodéves papnövendék tette igazán meghitté a pillanatot saját versének elszavalásával.

A 2025/26-os tanév első félévében összesen 52 hallgató fejezte be sikeresen tanulmányait az intézményben.

Mesterszakos diplomát négy fő vehetett át, a közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga továbbképzési szakirányú szakon 28-an fejezték be tanulmányaikat, míg az organikus pedagógia szakirányú továbbképzési szakon 18 fő szerzett tanúsítványt. (Az oklevelet átvevők névsora ITT olvasható.)

A hivatalos esemény zárásaként a friss diplomások az elnökség tagjaival és oktatóikkal együtt a Szent Péter teremben ünnepi koccintáson vettek részt. Az ünneplés a családtagok körében folytatódott.

Szöveg: Vándor Ilka Borbála/SZAGKHF

Fotó: Farkas Friderika/Görögkatolikus Metropólia

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír