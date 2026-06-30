„Aki hálás szívű, annak a lelkéből magától fakad fel az öröm!” – Te Deum Kaposváron

„Mi kell ahhoz, hogy szép legyen a nyarunk? – tette fel a kérdést a főpásztor prédikációjában. – Először is sok szeretet. Mert a szeretet az, ami igazán széppé teszi az életünket. Azt kívánom mindannyiótoknak, hogy a következő néhány hónapban bővelkedjetek a szeretetben! Hiszen mindenkiben ott él a szeretet; mindannyiunkban jelen van a szeretet Szentlelke.

Ha jó kapcsolatban vagytok a Szentlélekkel, akkor bőségre találtok a szeretetben is. Ezáltal nemcsak a körülöttetek élők nyarát teszitek majd széppé, hanem a sajátotok is gyönyörű lesz.

Ahhoz, hogy szép legyen a nyarunk, öröm is kell, amely ott lakozik a szívetekben” – mondta a diákoknak a főpásztor.

Minden ember szívében jelen van az öröm még akkor is, ha sokan azt hiszik, az a normális, ha valaki állandóan panaszkodik, morog, elégedetlenkedik, vagy éppen a másikat szidja. Én ezzel szemben azt mondom: az a normális, ha örülünk.

Jogunk van az örömre, mert valaki feltétel nélkül, nagyon szeret minket: a Jóisten. Nekünk, akik hiszünk Isten szeretetében, mindig van jogunk örülni.

„Aki hálás szívű, annak a lelkéből magától fakad fel az öröm. Tanuljatok meg hát hálát adni mindenért, amiért csak lehet! Ezt gyakorolnunk kell, mert magától nem megy.”

Ahhoz, hogy szép legyen a nyarunk, békesség is kell. Tudom, hogy a világban nincs békesség, de mi lenne, ha mi, keresztények, valódi békességteremtők lennénk ahelyett, hogy a megosztottságot szítanánk? Olyan szép nyarunk lenne, ha bátran hirdetnénk és teremtenénk a békét!

A szép nyárhoz türelem is kell. Olyan türelmetlenek olykor az autósok az utakon, a vevők az üzletekben, és általában az emberek az utcán. Mi lenne, ha megpróbálnánk türelmesek lenni?

Ehhez mindössze az kell, hogy tiszteljük a másik ember személyiségét. Ne ítéljük el, hanem tiszteljük őt! Tiszteljük azért, mert ő másképpen gondolkodik, cselekszik, viselkedik, beszél vagy éppen öltözködik.

A türelem mellett szükségünk van kedvességre is – fejtette ki prédikációjában Varga László püspök. – Milyen csodálatos azoknak a családi élete, akik kedvesek egymáshoz, akik figyelnek a másikra, és szeretettel fordulnak felé. A kedvesség teljesen ingyen van, semmibe sem kerül, mégis képes gyönyörűvé varázsolni a hétköznapjainkat.

Szükség van jóságra is. A Szentírásban azt olvassuk, hogy Isten azért teremtett bennünket, hogy jót cselekedjünk. Mindannyiunkat ezzel a céllal hívta életre.

Ha sok jót teszünk, a nyarunk és az egész életünk is rendkívül szép lesz.

Szükségünk van szelídségre is. Az emberek sokszor erőszakosak egymással. Pedig a szelídek – a boldogmondások tanítása szerint – örökségül kapják a földet. Mi lenne, ha mernénk szelídek lenni?

S végül mi kell még ahhoz, hogy szép legyen a nyár? Önmegtartóztatás. Az a képesség, hogy a másikat magam elé engedem; hogy a másik javát akarom, és nem a magamét keresem, hanem az övét.

Az az ember, aki képes megtartóztatni magát Istenért és a felebarátaiért, valójában rendkívül szabad ember, belülről szabad. Erre a belső szabadságra pedig szükségünk van ahhoz, hogy szeretetben, örömben, békességben, hűségben, türelemben, jóságban, kedvességben és szelídségben élhessünk – zárta prédikációját a kaposvári megyéspüspök, majd mindenkinek áldott nyári szünidőt kívánt.

„Szeretnék hálát adni a közösségért, a sikerekért, az értékekért, amelyeket közösen létrehoztunk, a nehézségekért, amelyek megoldása erősített bennünket, és szeretném megköszönni minden tanulónak, szülőnek, kollégának, a fenntartó minden dolgozójának, hogy hozzájárultak a tanév megvalósulásához” – fogalmazott tanévzáró beszédében Varga Bálint igazgató, majd felolvasta azoknak a tanulóknak a névsorát, akik a tanév végén dicséretben, elismerésben részesültek.

A szentmise végén Varga László püspök az iskolaközpont javaslatára a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által alapított Szent Gellért-díj arany fokozatát adományozta Vég József informatika-, gépészmérnök tanárnak három évtizedes, elkötelezett, keresztény értékrendű pedagógiai munkája elismeréseként.

Nyugdíjba vonulása alkalmából Nógrádi Jenő biológia, földrajz szakos tanárt is köszöntötte Varga Bálint igazgató, aki egy földgömböt adott át a pedagógusnak.

Végül egy kiemelkedő sporteredményről is beszámolt az igazgató: a röplabdás IV. korcsoportos lányok megszerezték az iskola történelmének első diákolimpiai csapataranyérmét.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kling Márk

Magyar Kurír