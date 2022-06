„Akik a remény útján haltak meg” – Imádság Budapesten az útjuk során életüket vesztett menekültekért

A Sant’Egidio közösségben a világ számos országában minden évben megemlékeznek azokról, akik a béke, az élhető élet felé vezető nehéz útjuk során, ahogyan az imádság címében áll: a remény útján lelik halálukat.

Az Ukrajna elleni háború miatt sok menekültet fogadott be hazánk, a Sant’Egidio közösség is többeket közülük. Az idén sem akarnak azonban elfeledkezni azokról, akik a Földközi-tengeren át próbálnak meg eljutni Európába, és akik a „remény útján halnak meg”. A menekültek világnapjához kapcsolódóan megemlékeznek azokról az embertársainkról, akik a háború, a terrorizmus, az elnyomás és a nyomor elől menekültek Európába, és tízezrével veszítették életüket az úton. Az imádságra hívnak olyan menekülteket is, akik Magyarországon próbálnak új életet kezdeni.

Szeretettel várnak mindenkit! Az imádság helyszíne: Kaníziusz Szent Péter-templom (1095 Budapest, Gát u. 2–4.). Időpont: június 22., 18.30.

