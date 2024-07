„Állati jó” Erzsébet-tábort szervezett a jászberényi katolikus iskola

Fodorné Halgat Tímea tanító, aki a tábor szervezését koordinálta, előzetesen pályázatot készített és nyújtott be az Erzsébet Alapítvány részére. A pályázat kiírása és benyújtása közötti nagyon rövid idősáv, valamint a számos feltöltendő dokumentum ellenére sikerült elnyerni a táborlebonyolításához szükséges anyagi támogatást. A pályázat szakmai programját, tematikáját is viszonylag rövid idő alatt kellett összeállítani.

A közös ötletelés után a napközis nevelők arra jutottak, hogy a tanulók életkorához igazodva az idei napközis Erzsébet tábor az „Állati jó tábor” elnevezést viseli majd.

A cél az volt, hogy minél több érdekes, változatos, élménydús programon vehessenek részt a gyerekek, melyek során hozzáértő szakemberek, őstermelők, családi vállalkozók segítségét igénybe véve az élménypedagógia eszközei által sok hasznos információval is gazdagodhattak testben és lélekben egyaránt.

A napközis tábor tematikáját az alapítvány által megadott oktatási-nevelési célok köré is csoportosítani kellett, ezek szabtak irányt az egyes napok programjainak. Ezek leszervezése ugyancsak nagyon sok előzetes egyeztetést kívánt, hiszen nem kis létszámú, közel ötvenfős, 1–4. osztályos gyermekcsapat mozgatását kellett megszervezni az egyes helyszínek között úgy, hogy az időjárási tényezőket sem lehetett előre kiszámítani. Bátran kijelenthetjük: az égiek támogatását is élveztük, nem is beszélve a szülőkről, akik nagyon együttműködőek és rugalmasak voltak. Aranyos, jólnevelt, remek hangulatú gyermekcsapatot sikerült összetoborozni. Változatos helyszíneken érdekes, interaktív, értékközvetítő programokon vehettek részt, amelyeken napi visszajelzéseik alapján számos élményt szereztek.

Többek között edzettünk a Ragnarök Sportegyesületben; íjászkodtunk a Barátok temploma kertjében; szőttünk-fontunk és állatokat simogattunk a porteleki alpakafarmon; megnéztünk a Malac a pácban című filmet a városi moziban; megmásztuk a jászboldogházi templom tornyát, közben pedig sok hasznos hely- és egyháztörténeti érdekességet tudtunk meg; méhészkedtünk és mézet kóstoltunk, bárányokat simogattunk egy boldogházi farmon; strandfürdőztünk szintén Jászboldogházán; a jászberényi mentőkutyás egyesületnél megcsodáltuk a kutyusok rendkívüli teljesítményét; fagyiztunk, játszottunk, barangoltunk az állatkertben; kirándultunk a hatvani Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeumban és Vadasparkban.

Utaztunk vonattal, csuklós busszal (akadt néhány gyermek, akinek újdonság volt mindez); finomakat ebédeltünk a Szent József katolikus iskola menzáján;na húzósabb kiruccanások után pedig hűsítő limonádéval oltottuk a szomjunkat az iskolánkban.

Felsorolni is nehéz azt a rengeteg jószándékú, gyermekszerető és segítő vállalkozót, akik önzetlenül és nagy szeretettel fogadtak minket, támogatták és segítették ennek a negyvenkilenc kisgyermeknek a lelki-szellemi-testi gyarapodását a tábor hetében.

Hálával gondolunk a támogatóinkra, akik nélkül mindez nem valósulhatott volna meg.

Ha szavakban nem sikerült volna visszaadni, talán a fotók segítenek valamelyest elképzelni az „állati jó” pillanatainkat.

Szöveg: Kelemen Csilla

Forrás és fotó: Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola



Magyar Kurír