„Álmodni Isten álmait” – Lezárult a hivatásokért ajánlott imahét Portugáliában

Az imahét Jó pásztor vasárnapján ért véget, vagyis a hivatások világnapján, melynek idei témája ez volt: „Szent József: a hivatás álma”. A portugál helyi egyház hét napon át elmélkedett az „Álmodni Isten álmait” mottó kapcsán. A kezdeményezés célja az igazi élethivatás megtalálásának elősegítése, mely minden kereszténynek segít, a legfiatalabbaktól kezdve, hogy életüket más távlatból, vagyis a hivatás szemszögéből nézzék.

Ahogy minden évben, idén az 58. imahét előtt is elbeszélgettünk az egyházmegye hivatáspasztorációs vezetőivel, hogy előkészítsük a segédanyagot – mondta el a Vatikáni Rádiónak Antonio Jorge, a portugál püspöki kar tagja, a hivatásokért és a papi szolgálatért felelős bizottság titkára. – A lisszaboni egyházmegye készítette a segédanyagokat. Ez az egyházmegye a 2023-as ifjúsági világtalálkozó előkészítésének és szervezésének felelőse is egyben.

Az anyagokat úgy állították össze, hogy konkrét javaslatokat fogalmazzon meg a hitoktatásra vonatkozóan. Tartalmaz egy himnuszt, elmélkedéseket a rózsafüzér imádkozásához, és útmutatást ad éjszakai imavirrasztáshoz is. Számos konkrét kezdeményezést javasol a családok számára, valamint kulturális megfontolásokkal is szolgál. Ebben az értelemben – folytatta Jorge atya – néhány képet és hozzá kapcsolódóan hasznos tartalmakat is beillesztettünk a segédanyagba, ezeket a közösségi oldalakon meg lehet osztani. Videós tanúságtételek is készültek, melyeket a YouTube-on lehet terjeszteni.

Elsősorban a fiatalokat szerettük volna megszólítani. Fő célunk, hogy megértessük velük, hogy Isten szeretete feltétlen, és Istennek terve van mindannyiunk számára – tette hozzá a püspök.

A portugál püspöki kar hivatásokért és papi szolgálatért felelős bizottságának titkára másik megbízatása egy egyházmegyék közti szeminárium vezetése, így átlátja az ország helyzetét a papi hivatások szempontjából is. Portugália hasonló helyzetben van ebből a szempontból, mint a többi nyugat-európai ország.

Jelenleg a nagyszemináriumokban huszonhárom növendékünk van. Emellett kisszemináriumok is működnek, ahol néhány fiatallal foglalkozunk – mondta Antonio Jorge. – Az imádság a hivatásokért tehát ma hasznosabb és szükségesebb, mint valaha.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír