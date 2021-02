„Amikor feladnánk, akkor tudnunk kell igent mondani” – A házasság világnapja Pécsen

Szombaton délután Bacsmai László mohácsi plébános, családreferens lelkipásztor szentmisét mutatott be, a házastársakért, a házasságra készülő párokért, a betegekért, özvegyekért és elhunyt házastársakért felajánlva. Külön köszöntötte a székesegyház nagycsaládos egyesületének tagjait, és boldogan osztotta meg, hogy – bár országszerte tizennegyedik alkalommal ünneplik a házasság világnapját – Pécsett a 80-as évek végétől ünneplik a házaspárokat.

Egy házasság soha nem egy emberről szól, hanem egy egész életen át egy párról, akik családot alapítanak – emelte ki homíliában a mohácsi plébános. – A házasság hete mottója, „Ezerszer is igen!”, is arra utal, hogy nem csak egyszer kell kimondaniuk az igent a házaspároknak, mindennap ki kell mondani egymásnak. A házasság felbonthatatlan alapja az Ószövetségből forrásozik, amely kiegészül Jézus tanításával. Ahogy a csecsemő születésénél el kell vágni a köldökzsinórt, úgy a házasságra készülő fiataloknak is el kell vágniuk a köldökzsinórt a szüleiktől. Ennek a leválásnak meg kell történnie, különben nem lehet összekötni a férfi és a nő életét – hangsúlyozta Bacsmai László.

A szentmisét követően Felföldi László pécsi megyéspüspök, Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter; Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE elnöke; Márton Zsuzsanna, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének elnöke; Molnár Balázs, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért elnökhelyettese; Hoppál Péter országgyűlési képviselő és Bíró László tábori püspök köszöntői, gondolatai hangzottak el – személyesen, illetve videoüzenetben – a házasság világnapjához és a február 7. és 14. között zajló házasság hete eseménysorozathoz kapcsolódóan.

Meghívott vendégként Éger Csaba és Pünkösty Marcsi tartott tanúságtevő előadást, „Szeretni melléd szegődtem” címmel. A Szombathelyi Egyházmegyéből érkezett pszichológus házaspár megosztotta, hogyan segítette őket az imádság, amikor kapcsolatukban egy váratlan helyzettel találkoztak. Elhangzott: nNehezen kezdődő kapcsolatból jutottak el a házasságkötésig; mindketten erős istenkapcsolattal léptek a jegyességbe, amelyet később mégis felbontottak, különváltak útjaik, de egy év múlva újra találkoztak. „A külön töltött idő annak a tapasztalata, hogy a másikkal szembeni erőfitoktatás mérgező. Bár nehéz időszak volt, hat év távlatából hálával gondolunk rá, hiszen Isten kegyelméből ismertük fel, hogy egymással szeretnénk házasságot kötni” – hangsúlyozták tanúságtételükben, melynek zárásaként megerősítő gondolatként elmondták, hogy minden viszontagság ellenére – melynek része volt egyik gyermekük elvesztése – megtartották azt a belső békét, amelyet kegyelemből kaptak Istentől.

„Amikor feladnánk, akkor tudnunk kell igent mondani, és továbbmenni!”

– mondta a tanúságtevő házaspár.

A házasság világnapja alkalmából szervezett program végén köszöntötték a jubiláló házaspárokat; ezt követően átadták az „Együtt másokért” díjakat, melyet hagyományosan azok a házasok kapnak meg évről évre, akik együtt kimagaslóan sokat tesznek a párokért, a családokért és a közösségért. Idén Simon Tamás és felesége, Virág Tímea, valamint Varga János és felesége, Vargáné Kunczt Orsolya vehették át ezt az elismerést.

A február 7-én kezdődő házasság hete pécsi egyházmegyei eseményeit élőben közvetítik a Pécsi Egyházmegye YouTube-csatornáján és Facebook-oldalán.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye



Magyar Kurír