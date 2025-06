„Apa ezerrel!” pályázat eredményhirdetés – apák napján

Fődíj próza kategóriában

Luzsicza Fanni: Testvérapa

7 éves fiúcska szalad a poros úton. Lyukas zsebében 5 lej, amit a szomszédtól kapott. Pityókát ásott ki, hogy tudjon kenyeret venni vacsorára.

10 éves kisfiú iskolába indul, majd megfordul és a napszámosokkal a mező felé veszi az irányt. Este puliszkát főz a családnak.

12 éves fiú odaadja egyetlen tiszta pólóját a húgának, hogy ne csúfolkodjanak vele. Délután kis kezével mossa a ruhákat az udvaron.

15 éves kamaszfiú kézen fogva viszi iskolába a testvéreit. Este síró kisöccse mellé fekszik az ágyban. Nem alszik csak álmodozik egy igazi otthonról.

18 éves tinédzser szemében könnycseppek, amikor kilép a gyerekintézet kapuján. Testvérei nem akarják elengedni, de remélik, hogy visszajön értük.

20 éves legény téli időben is csak mossa az autókat, hogy pénzt tudjon hazaküldeni.

25 éves fiatal férfi küzd a testvéreiért, hogy családba fogadhassa őket. Papírokat intéz, hogy bizonyítsa alkalmas gondoskodni a testvéreiről.

30 éves kétgyerekes apuka, hat gyermeket ölel magához.

*

András Adél: Káprázatos életünk

Biztatsz a csúszda aljáról, mert tudod, hogy félek. Könnyedén elkapsz, és magasba repítesz. A közelgő vihartól tartva rám teríted a kabátod. „Gyere, szépségem, hazaviszlek!”

Lefotózol a tütümben, majd bátorítóan követsz a kulisszák mögül. „Bámulatos vagy, imádni fognak.” És úgy lesz, mert elhiszem neked, hogy páratlan vagyok.

Mögöttem állsz, együtt nézünk a tükörbe. „Észre sem venni, elnyomja a gyönyörű szemed.” Felragyogok könnyeim alatt, már nem zavar a fogszabályozó.

Kifizeted a drága szalagavató ruhát. „Káprázatosan nézel ki.” Szigorúan nyitsz ajtót tetovált karú partneremnek, de behívod és megkínálod itallal.

Megigazítod csipkefátylamat. „Álomszép vagy!” Beléd karolok, s vezetsz a padsorok közt büszkén. Elhagyom a neved, de te mellettem maradsz.

Óvatosan ölbe veszed az unokád. Kopasz és lila. „Tökéletes, mint az anyja.” Betakarod szereteteddel. „Gyere, kicsi szépségem, hazaviszlek!”

Ráncos kezemmel sima selyemkendőt terítek lezárt szemedre. Kinek leszek gyönyörű ezután, Apa?

Fődíj vers kategóriában

Péntek Tamás: Levél fiamnak

két hónap telt el, hogy utoljára valóban láttalak,

nem csak bitek formájában, úgy naponta kapok belőled,

tegnap is együtt főztünk életedben először tárkonyos ragulevest,

hollandul dragon, ilyet keress a boltban, biztosan a sárkányfűből jön,

szomorkodtunk, idén sem lesz bajnok az Arsenal,

a szobád változatlan, néma rend van, a macska vette birtokba

a ház legcsendesebb pontját, régen a közelébe sem jött,

az öcséd rohan be néha, hallgasd meg ezt az állat számot,

aztán megtorpan és visszamegy,

én is csak locsolni jöttem a bonsait, a megállt időt,

bár növénytanilag fa, de örökre kicsi marad, ahogy te is bennem,

letörlöm a legó repülőmakettet, ami elrepített tőlünk,

a polcon a Zug um Zug vonatai türelmesen várják, zakatolhassanak,

csak imádkozni tudok, hogy olyan küldetést húzz, ami visszavezet hozzánk,

tudom, még sokszor hazajössz és visszatérnek a szétdobált zoknik,

a macska új búvóhelyet keres, a hűtő kiürül, a basszusba beleremegnek a falak,

de már értem, csak átutazó vendég vagy otthon

A Magyar Kurír különdíja

Wölfl-Molnár Eszter: Egy apáról álmodom

Nyolcéves vagyok,

és egy apáról álmodom,

aki ha beteg édesanyám,

teát készít neki,

és nyáron tévézés helyett

tollasozik velem.

Egy apáról, aki akkor is büszke rám,

amikor egy versenyen negyedik,

vagy százkilencvenkilencedik vagyok.

Egy apáról, aki a családi imánál

a fülembe súgja a szavakat,

amikor hirtelen nem tudom,

mit köszönjek meg, vagy kérjek az Istentől.

Egy apáról, aki ha rossz a kedvem,

elvesz a tálról három citromot,

és zsonglőrködik velük,

esténként vicceket mesél,

és vacsora után megcsókolja édesanyámat

akkor is,

ha anya túl sok citromot tett a kacsára.

Egy apáról, aki ha felnőtt leszek,

és szakítok a barátommal,

eljön értem Bécsig,

és a hazavezető úton csendben hallgat az okoskodás helyett.

Egy apáról, aki ha gyermeket várok,

elcsukló hangon mesél

a leendő unokájáról a lottózóban,

a sarki közértben,

és miután megszületett a fiam,

nem csak egy fényképről ismeri.

Egy apáról, akinél ha az imánál

nem jönnek a szavak,

engedi, hogy én súgjak neki.



