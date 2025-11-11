„Az együtt gondolkodás gyönyörű egysége valósult meg” – Felföldi László a fiatal felnőttek fórumáról

A 25–45 éves, családot még nem alapított fiatal felnőtteket megszólító találkozókat a Pécsi Egyházmegye két helyszínén, Szekszárdon és Pécsen rendezik meg három-három alkalommal.

A fiatal felnőttek fóruma a tenni akarásról szól: Istenért, Egyházért, önmagukért. De szól azokról a fiatal felnőttekről is, akik nem adják fel az álmaikat; akik szeretnének teljesebb életet élni, őszintén beszélni arról, hogy hol tartanak most az életükben – hirdette a sorozat előzetese.

Felföldi László püspök a Szekszárdon tartott első találkozót követően elmondta: a Katolikus Egyháznak nagyon felszínes a kapcsolata a fiatal felnőtt korosztállyal, ezért kell őket közvetlen módon megszólítani és alkalmat teremteni a személyes találkozásra és beszélgetésekre.

Az előzetes tervezés legfontosabb része az volt, hogy úgy építsék fel a fórum tematikáját, hogy a résztvevők valóban azt érezzék, hogy megéri időt fordítani a találkozókra, mert valóban értékes az, amit itt kapnak.

„Akiknek jelenleg is van, vagy korábban volt valamilyen kapcsolódása az Egyházhoz, nagy örömmel és lelkesedéssel fogadták a párbeszéd lehetőségét" – mondta el az első találkozó után Felföldi László. A főpásztor azt tapasztalta, hogy a résztvevőket rendkívüli nyitottság jellemezte, nagyon sok ötletük és hasznos gondolatuk volt, ezért is bizakodó a folytatást illetően. „Úgy gondolom, hogy akik most részesei voltak ennek a fórumnak, aktívan vesznek részt a közös folytatásban is, ahova a kortársaikat már ők szólítják meg és hívják magukkal” – fogalmazott a megyéspüspök.

A szekszárdi fórumon jelen volt Miklovits Attila szekszárdi káplán, a Pécsi Egyházmegye 2024-ben felszentelt fiatal papja is, ugyanis a fiatal atyákat is nagy szeretettel hívja ezekre a találkozókra a főpásztor, hogy saját plébániai közösségük szolgálatában hasznosíthassák az itt szerzett benyomásaikat.

„20.50-kor az óránkra nézve döbbentünk rá, hogy milyen gyorsan elszaladt a közös idő. A legelső közös lépés maximálisan jól sikerült. Innentől már nem rajtam, hanem rajtunk és Isten áldásán múlik, hogy milyen eredményesen tudjuk folytatni az egy úton való együtt haladást.

A legfontosabb, hogy a fiatal felnőttek bízzanak a kortársaikban és bízzanak önmagukban. Higgyék el, hogy a személyes találkozásnál gazdagabb ajándék nincs a földön. Ma ennek valósult meg a gyönyörű egysége itt, Szekszárdon, a Kolping Iskola példaértékű fogadtatásában” – összegezte Felföldi László püspök.

*

A fiatal felnőttek fórumának időpontjai és helyszínei:

Pécs, Magtár Látogatóközpont (Pécs, Dóm tér 6.)

2025. november 13., csütörtök 19–21 óráig

2026. január 22., csütörtök 19–21 óráig

2026. március 12., csütörtök 19–21 óráig

Szekszárd, Kolping Iskola (Szekszárd, Pázmány tér 4.)

2025. november 6., csütörtök 19–21 óráig

2026. január 29., csütörtök 19–21 óráig

2026. március 19., csütörtök 19–21 óráig

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Szekszárdi plébánia/Koszorú Csaba

Magyar Kurír