„Az év legszebb óráit éljük át ezen az estén” – Húsvét vigíliája a külhoni magyar egyházmegyékben

Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Nagyszombaton, április 4-én 18.30-kor kezdődött a húsvéti vigília szertartása a munkácsi Tours-i Szent Márton-székesegyházban, melyet Lucsok Miklós OP megyéspüspök vezetett. Koncelebrált Pogány István munkácsi plébános és Hortobágyi Arnold OSB.

A vigíliaszertartás a templom udvarán tűzszenteléssel kezdődött. Az új tűzről meggyújtották a húsvéti gyertyát, melynek fénye Jézus Krisztus feltámadását jelképezi.

Az ünnepélyes bevonuláskor háromszor elhangzott: „Krisztus világossága!”; majd a hívek felelete: „Istennek legyen hála!” A húsvéti gyertyáról meggyújtott gyertyákat kézről kézre adták; a fellobbanó fényáradat kifejezte, hogy mindannyian részesedünk a feltámadt Krisztus szeretetéből.

Homíliája elején Lucsok Miklós püspök a feltámadt Jézus szavait idézte: „Ne féljetek! Siessetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, mert ott viszontláthatnak engem” (Mt 28,10).

A főpásztor arról elmélkedett, hol és hogyan kell keresnünk a feltámadt Jézust. A saját életünkben kell rátalálnunk – hangsúlyozta. – Jézust nem a fájdalomban és a keserűségben kell keresnünk. Mi a feltámadt Jézust keressük! Nem Jézus szenvedésére koncentrálunk, nem is a saját szenvedésünkre. Nem a halál uralkodik rajtunk, s nem a bűn. Ahogy az angyal is szólt: „Miért keresitek az élőt a halottak között? Nincs itt, feltámadt.” (Lk 24,5–6)

Jézust nem a megfeszítettségben, nem a szenvedésben kell keresni. Habár a mi szenvedésünkben ott van a feltámadt Jézus, de nem a fájdalomra és a szenvedésre kell koncentrálni, hanem a feltámadt Jézusra – emelte ki újra a főpásztor.

Tegyük fel magunknak a kérdést: mi hol találkozhatunk a feltámadt Jézussal? Hol van ez a Galilea? Galilea azt a helyet vagy állapotot jelenti, ahol találkozunk Jézussal. Amikor Jézus találkozott a tanítványaival, ők megtapasztalták, hogy ő a Mester, hogy a szavában ott van az erő, a vakságban megadja a világosságot. Jézus maga a világosság, nem riad vissza a sötétségtől.

Jézus minden pillanatban szeretne találkozni velünk, szólni hozzánk, együtt lenni velünk. Legyünk Jézus tanítványai! A tanítványság az egyszerű, hűséges, újból és újból Jézushoz fordult szív és elme” – fogalmazott a munkácsi megyéspüspök. – A tanítványság és a „Galileába való menet” nem egyszeri cselekedet, hanem egy életmód, amelyet el kell sajátítanunk. Mindennap törekedjünk a Jézussal való találkozásra. Meg kell tanulnunk hallgatni őt, meghallani a szavát, megtenni, amit mond.

A szentbeszéd után a főpásztor megáldotta a keresztvizet. Majd a hívek megújították keresztségi fogadalmukat, és a püspök meghintette őket szentelt vízzel, keresztségükre emlékeztetve.

A liturgia végén Lucsok Miklós az Oltáriszentséggel adott záróáldást.

A vigíliaszertartás a hagyományos pászkaszenteléssel ért véget.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

Fotó: Kiss Erika

Forrás: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

*

Szabadkai Egyházmegye

Nagyszombat alkalmával Fazekas Ferenc megyéspüspök vezette a húsvéti vigília szertartását a szabadkai Avilai Szent Teréz-székesegyházban.

Az ünnepi szentmise kezdetén a főpásztor a székesegyház előtt végezte el a tűzszentelés szertartását. A megszentelt lángokról meggyújtott gyertya a feltámadt Jézus Krisztust jelképezi, aki új reménnyel ajándékozza meg az embereket.

A püspök – a papság és a ministránsok kíséretében – a húsvéti gyertyával vonult be a sötét templomba, a hívek között továbbadva Krisztus világosságát.

Felhangzott az Exultet, a húsvéti örömének, amely az ünnep lényegét fejezi ki: a feltámadás és a megváltás fényét. Az ószövetségi olvasmányok után pedig ismét felcsendült a Glória, megszólalt az orgona, és csilingelni kezdtek a harangok is Krisztus győzelmének ünneplésére. Az oltárra visszakerült az ünnepi terítő, és meggyújtották a gyertyákat is.

Fazekas Ferenc püspök homíliájában úgy fogalmazott: „E pillanatokban már nem a fájdalmak és a szenvedések képei rajzolódnak ki bennünk, hanem a feltámadás fénye járja át szívünket. Nemcsak az asszonyoknak és az apostoloknak, hanem az egész világnak szent és örömteli pillanata Jézus Krisztus feltámadása.

Az év legszebb óráit éljük át ezen az estén, a vigília szertartásában, hiszen Jézus megváltott bennünket: a keresztségben eltemetkeztünk vele együtt, és vele együtt támadunk új életre.

Majd Szent XXIII. János pápa gondolatait idézte a főpásztor: „Úgy kell elvégeznünk minden dolgunkat, úgy kell elimádkoznunk minden imánkat, úgy kell megvalósítanunk minden küldetésünket, mintha nem volna más tennivalónk; mintha az Úr csak azért küldött volna minket e világba, hogy a feladatainkat jól teljesítsük, és mintha ezeknek a jó kimenetelétől függne megszentelődésünk.”

A szentbeszédet követően a szabadkai megyéspüspök megáldotta a keresztvizet, majd a hívek megújították keresztségi fogadalmukat.

Bővebb beszámoló ITT olvasható.

Forrás: Szabadkai Egyházmegye

Fotó: Vedran Jegić

*

Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Nagyszombaton a temesvári Szent György-székesegyházban Pál József Csaba megyéspüspök vezette a húsvéti vigília szertartását. Koncelebrált Johann Dirschl általános helynök és Nikola Lauš püspöki irodaigazgató, aki román, magyar és német nyelven mondott szentbeszédet.

A húsvéti vigília első része a fény liturgiája, a Lucernarium volt: a Dóm téren, a Szent György-székesegyház előtt a főpásztor megáldotta a tüzet, melyről meggyújtották a húsvéti gyertyát, Krisztus jelképét. Majd a hívek a püspök által vitt húsvéti gyertya mögött haladva bevonultak a székesegyházba.

Elhangzott az Exultet, a húsvéti örömének, Iustin Călin közreműködésével. Az üdvösségtörténetet felidéző olvasmányok román, magyar és német nyelven hangzottak el.

Homíliájában Nikola Lauš püspöki irodaigazgató kiemelte: „Ezen a szent éjszakán isteni irgalom száll mindegyikünkre, így nem marad okunk a szomorúságra: nincs olyan bűn, amely túl nagy lenne ahhoz, hogy az Atyával ki ne engesztelődjünk.” A múlt mögöttünk marad, elfelejtve és megváltva, és a Lélekben való új életet már ezen az éjszakán előre meghirdetik.

Az Úr feltámadása az egész teremtés számára bizonyítja, hogy a halál, a gonosz és a bűn nem mindenható. Egyedül Isten mindenható! – hangsúlyozta a szónok. – Ne korlátozzuk ezt a lényeges eseményt egy hagyományra vagy egy évente visszatérő ünnepre, hanem vigyük tovább nap mint nap a húsvéti örömöt és reményt. Építsük be Jézus feltámadását az életünkbe úgy, hogy ő legyen az, aki konkrétan vezet bennünket. Ő mindannyiunk Megváltója, az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég, aki volt, aki van, és aki velünk marad mindörökké.

A szentbeszédet a keresztség liturgiája követte, melynek során Pál József Csaba püspök megáldotta a vizet, majd meghintette vele a híveket.

A húsvéti vigíliaszertartás végén ünnepi körmenetet tartottak. Az Oltáriszentséget a főpásztor vitte. A hívek és az asszisztencia a Szent György-székesegyház harangjainak zúgásától kísérve megkerülték a Dóm teret, hirdetve a világnak Jézus Krisztus feltámadásának örömhírét.

A húsvéti vigília végén, miután a hívek visszatértek a székesegyházba, felhangzott a Regina coeli laetare antifóna: „Örülj és örvendezz, Szűz Mária, alleluja. Mert valóban föltámadt az Úr, alleluja!” Végezetül a megyéspüspök szentségi áldásban részesítette a híveket.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Kiemelt kép: Vedran Jegić/Szabadkai Egyházmegye

Magyar Kurír