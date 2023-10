„Egy kis morzsa a mennyei körülményekből” – Gaswan Zerikly szír zongoraművész Pécsen

Gaswan Zerikly a nemzetközi zenei vérkeringés aktív résztvevője, akinek magyarországi szereplését hosszas szervezési folyamat és egyeztetések előzték meg.

A koncert valódi különlegessége az volt, hogy a közönség tanúja lehetett annak, milyen, amikor egy szír muzsikus az európai műzene legelmélyültebb alkotásaival kerül személyes viszonyba. Kovács Szilárd Ferenc, a pécsi bazilika orgonaművész-zeneigazgatója, az est házigazdája azt várta a koncerttől, hogy Gaswan Zerikly személyes perspektívája a magyar hallgatóság számára is másféle látásmódot ad majd: „Ez meg is történt az este során, hiszen Gaswan »szűrőjén« keresztül hallhattuk a már ismert dallamokat, amelyeket így újra felfedezhettünk. A találkozás fontosságát abban látom, hogy ismét bebizonyosodott: a magas művészet által már itt a földi életünk során egy kis morzsát kaphatunk a mennyei körülményekből. Ajándék ez. Ilyen értelemben véve az est során elhangzott zongoraművek is egyfajta Ars Sacrának tekinthetők – miközben szigorúan véve egy ütemnyi egyházzene sem szólalt meg –, hiszen a Teremtő felé fordította a hallgatóságot” – mondta el az egyházmegye tudósítója kérdésére Kovács Szilárd Ferenc.

Az 1954-ben Damaszkuszban született Gaswan Zerikly nemzetközileg elismert szír zongorista és zeneszerző, a világ huszonöt országában játszott már, köztük az Egyesült Államokban, valamint Európa, Afrika és Ázsia számos városában. Más zeneszerzők mellett Liszt Ferenc műveit is rendszeresen megszólaltatja. Számos nemzetközi díj és elismerés kitüntetettje.

Az Ars Sacra Fesztivál 2023-as országos rendezvénysorozatához kapcsolódva szeptember 16. és 23. között tucatnyi program várta az érdeklődőket a Pécsi Egyházmegyében is. A szakrális témájú programok kínálatában Pécsett, Bátán és Bólyban képzőművészeti kiállítás, tárlatvezetések, múzeumpedagógiai foglalkozások, koncertek és hangversenyek szerepeltek. A zárórendezvényt szeptember 23-án tartották a pécsi bazilikában, ahol a Schola Cantorum Sopianensis koncertezett Jobbágy Valér Liszt-díjas karnagy vezényletével.

