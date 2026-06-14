„Egyesítsd szívedet Mária és Jézus szívével” – Diakónusszentelést ünnepeltek Zircen

A szentmise elején Udvardy György érsek köszöntötte a megjelenteket, köztük Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érseket, Martos Levente Balázs püspököt, a Központi Papnevelő Intézet rektorát, a zirci ciszterci közösség tagjait, a főegyházmegye papságát, a szerzeteseket, a papnövendékeket, valamint Tell Nándor családtagjait, barátait és a híveket.

A főpásztor hangsúlyozta, hogy a diakónusszentelés, a papi jubileumok ünneplése és a zirci plébánia háromszáz éves jubileuma egyaránt a lelki megújulás jelei a közösség számára.

Homíliájában az érsek a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének ünnepéhez kapcsolódva Mária példáját állította a szentelendő elé. „Megőrizte szívében azokat a szavakat, amelyeket Jézus mondott neki” – idézte az evangéliumot, majd rámutatott: Mária szívének szépsége abban áll, hogy befogadta Isten igéjét, elgondolkodott rajta, és élet fakadt belőle.

Felidézte Szent Ágoston gondolatát is, miszerint Mária előbb fogadta szívébe Isten igéjét, mint méhébe az Isten Fiát. „Most ezt kéri tőled az Egyház, kedves Nándor, hogy egyesítsd a te szívedet Mária és Jézus szívével” – fogalmazott a főpásztor. Hangsúlyozta, hogy

az Egyház bizalommal tekint a szentelendőre, mert megismerte Krisztust, az Atya szerető és üdvözítő akaratát, és kész arra, hogy életét Isten népének szolgálatába állítsa.

Udvardy György érsek külön szólt Tell Nándor hivatásának útjáról is. Rámutatott, hogy az évek során vállalt szolgálatok, a családtagok gondozása, a türelmes várakozás és a hosszú felkészülés mind-mind értékes ajándékká formálódtak Isten előtt. „Ujjongjon a szíved, mert az az idő, amit a készülettel töltöttél, most Isten ajándékává válik” – mondta. Arra is emlékeztetett, hogy

a diakónusi szolgálat az üdvösség ruhájába öltözést jelenti: az új diakónus Krisztus igazságát, szeretetét és békéjét hirdeti majd szolgálatával.

A homíliát követően került sor a diakónusszentelés szertartására. A jelölt ünnepélyesen kifejezte szándékát az Egyház szolgálatára, ígéretet tett az engedelmességre, majd a Mindenszentek litániája alatt a földre borulva kérte a szentek közbenjárását. Ezt követően az érsek kézrátétellel és a felszentelő imával részesítette a diakónusi rend szentségében. Az új diakónus magára öltötte szolgálatának liturgikus öltözékét, majd átvette az evangéliumos könyvet, amely küldetésének egyik legfontosabb jelképe.

A szentmise végén a főegyházmegye papjai és diakónusai – a hagyományoknak megfelelően, Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódva – megújították papi felajánlásukat.

Huszár Lőrinc plébános köszöntőjében felidézte a zirci plébánia történetének egy különleges epizódját, majd örömét fejezte ki, hogy a háromszáz éves jubileum egyik legszebb eseménye lehetett egy zirci születésű és itt felnőtt fiatalember diakónusszentelése.

A szentmise végén

Udvardy György érsek hálát adott az ünnep kegyelmeiért, és arra kérte a híveket, hogy továbbra is imádkozzanak papi és szerzetesi hivatásokért.

„Adjon az Úr hivatásokat, hogy ez a nagy hagyománnyal rendelkező és sok kegyelmet közvetítő közösség tovább erősödjön, és az egész ország számára meghatározó lelki központ maradjon” – fogalmazott.

Az érsek végül külön áldásban részesítette az újonnan szentelt diakónust, akinek szolgálatára a jelenlévő közösség imádságos szeretettel kérte Isten bőséges kegyelmét.

Forrás éa fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír