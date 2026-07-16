„Elvitte őt Jézushoz” – Tíz éve iktatták be hivatalába Veres András győri megyéspüspököt

A főpásztor tíz évvel ezelőtti beiktatási szentmiséjén elmondott beszédéből idézünk:

„A győri püspöki székbe való beiktatásom napján mindenekelőtt a gondviselő Istenhez száll imádságom” – kezdte szentbeszédét. Elmondta: néhány nap múlva ünnepli pappá szentelésének 30. évfordulóját, és kiemelte, hogy élete legszebb és legnagyobb ajándéka, hogy pap lehet.

„Az isteni gondviselésbe vetett hittel és bizalommal kezdem el most szolgálatomat a Győri Egyházmegyében” – mondta a megyéspüspök, majd hozzátette: bátran lát a munkához, hiszen tudja, isteni segítség mellett az emberek támogatására is számíthat.

„Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén arra kérem mindnyájunk édesanyját, hogy esdje ki számunkra Istennél hitünk és az Egyház melletti elköteleződésünk megerősödését.”

Végül Szent László és Boldog Apor Vilmos püspök közbenjárását kérve a hívek imádságába és a Szűzanya oltalmába ajánlotta szolgálatát.

*

Veres András Pócspetriben született 1959. november 30-án.

A győri bences gimnáziumban érettségizett. Egerben, Budapesten és Rómában (Gregoriana Pápai Egyetemen és a Pápai Szent Alfonz Akadémián [Alfonsiana]) tanult teológiát és morálteológiát. 1989-ben erkölcstanból szerzett doktorátust a Pázmány Péter Hittudományi Akadémián.

1986. augusztus 2-án, Nyíregyházán szentelték pappá. Káplán volt Mezőkövesden, majd teológiai tanár és prefektus Egerben, illetve egyetemi docens a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.

1996–1998 között a római Pápai Magyar Intézet rektora volt, majd 1998-tól 2006-ig a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) titkára.

II. János Pál pápa 1999-ben nevezte ki püspökké, és 2000. január 6-án szentelte fel Rómában.

2006-tól szombathelyi, majd 2016-tól győri megyéspüspök.

2015. szeptember 2-án választották meg a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökévé, mely tisztségét 2025. szeptember 3-ig töltötte be.

Képgalériánkban a tíz évvel ezelőtti beiktatás pillanatait láthatják.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír