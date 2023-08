„Felfelé nézz, ha nem akarsz lezuhanni!” – Idén 32. alkalommal rendezték meg a Hittanyát

„Felfelé nézz, ha nem akarsz lezuhanni!” – Talán mi is többször hallottuk ezt a figyelmeztetést, amikor meredek lépcsőkön, keskeny pallókon vagy épp mély szakadék mellett vezetett az utunk. Amikor alattunk mélység tátong, akkor nem a veszélyekkel teli ürességbe bámulunk, hanem felszegjük a fejünket és előre, a cél irányába tekintünk, vagy még inkább felfelé, az égre, ahonnan Isten segítségét várjuk. A keresztény életforma nem pusztán egy lehetséges alternatíva a sok közül, ami „akár jó is lehet valakinek” a sok egyéb jó vagy még jobb között, hanem a legboldogítóbb és legbiztosabb út, ami kivezet a sötétségből. Ezt ismerték fel minden korban a szentek, akiket ma is érdemes követni.

A harminckettedik Bugaci Ifjúsági Lelkigyakorlatos Táborban, azaz a „Hittanyán” összegyűlt gyerekek és fiatalok is erre törekedtek az együtt töltött egy hét során. A ma is aktuális üzenetet közvetítő szentek nyomán arra keresték a választ, hogyan lehet élő gyakorlattá váltani a keresztény örömhírt a mindennapokban. Minden korábbinál többen, kétszáz főt is meghaladó létszámban vettek részt a tábor programjain a mintegy harmincöt településről érkező fiúk, lányok, családok. Nagyon színes volt a paletta: a mindennapi előadások, csoportbeszélgetések, szentmisék és imádságok mellett rengeteg közösségi program várta a „Hittanyára” besátrazott fiatalokat. Játékok, kézműves foglalkozások, táncházak, fakultatív élménybeszámolók és tanúságtételek, különféle sportok váltották egymást vagy éppen folytak párhuzamosan. Idén előadóink között üdvözölhettük Kozma Imrét, Felföldi László pécsi püspököt, Fülöp Ernő irodaigazgatót, Farkas István piarista és Balázs Jeromos ferences szerzeteseket, Márton Arnold káplánt. Természetesen tartottak előadást a táborban résztvevő paptestvérek is: Finta József táborvezető, Hruskó Norbert, Gyöngyösi Balázs és Csuja Gergely. A hagyományhoz híven idén is szentmisét mutatott be a táborban Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek. Számos más paptestvér is jelen volt, illetve kilátogatott a fiatalokhoz, beszélt hivatásáról, papi életéről, vagy éppen szentmisét mutatott be: Kiss József, Kovács Ferenc, Geszler Péter, Ivanics Zoltán, Seffer Attila, Joó Balázs.

A kivételesen jelentős létszám már minden szempontból feszegette a határokat, mégis nagyon nagy egységben és örömben zajlott az egyhetes rendezvény, ami nem lett volna lehetséges a segítő fiatalok, felnőttek (Kisebb Testvérek) elkötelezett munkája, odafigyelése nélkül. Hálás köszönet mindannyiuknak! Ugyanígy nagy hálával tartozunk nagylelkű támogatóinknak. A Bethlen Gábor Alapkezelőn keresztül megpályázott állami támogatáson és a főegyházmegye hozzájárulásán túl rengeteg személyes felajánlás, adomány érkezett, ami mutatja a hívek és családok szeretetét és érdeklődését a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye legrégebben működő és legnagyobb ifjúsági rendezvénye iránt.

Csodálatos egy hetet töltöttünk együtt a puszta csendjében, Isten ölelésében. A jövő évi táborunkat 2024. augusztus 4–11-ig tervezzük. Addig is törekszünk arra, hogy az év egyéb, kisebb rendezvényein is találkozhassunk. Táborunk képei, hírei elérhetők a Hittanya Facebook-oldalán vagy Instagram-oldalán.

Szöveg: Finta József

Forrás és fotó: Hittanya – Lelkigyakorlatos tábor

Magyar Kurír