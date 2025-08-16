„Fogadj el engem, Istenem” – Gál Sámuel testvér örökfogadalma Tihanyban

Az ország számos részéről érkeztek a hívek: köztük a tihanyiak, a környékbeliek, a bencés diákok és öregdiákok, valamint papok és szerzetesek, hogy együtt ünnepeljenek ezen a jeles napon. Az ünnepen jelen volt Várszegi Asztrik püspök, emeritus pannonhalmi főapát is.

I. András király az 1055-ben kelt tihanyi alapítólevélben a Boldogságos Szűz Mária és Szent Ányos orléans-i püspök tiszteletére alapította a temetkezési helyéül szánt monostort Tihany szigetén, a Balaton felett, szilárd kősziklán. Így az apátsági, egyúttal plébániatemplomnak két búcsúnapja is van: augusztus 15., Nagyboldogasszony; valamint november 17., Szent Ányos emléknapja. A szerzetesközösség a nagy eseményeit is e napokon szokta tartani.

A homília bevezetőjében közvetlenül Gál Sámuel testvérhez fordult az ünnepi szónok, Mihályi Jeromos perjel, a Tihanyi Bencés Apátság elöljárója: „Arra vállalkozol, hogy az engedelmesség, a szerzetesi életalakítás és a stabilitás fogadalmai által egy egész életre Istennek ajándékozd minden akaratodat, gondolatodat, vágyadat, vagyis egész életedet. Ünnepélyes, örökfogadalmas bencés szerzetessé válni (belépni a bástyák mögé) nem könnyű, de nem is egetrengető teljesítmény.

Nap mint nap Krisztus szeretetének semmit elébe nem tenni. Hűségesnek maradni az evangéliumi tanácsok követésében. Megőrizni a sóvárgást az Úr hajlékának boldogító valósága iránt. Legyőzni saját akaratunkat és az engedelmesség hatalmas és dicső fegyverzetét felölteni. Minden nap meghallani a Mester parancsait és megnyitni szemünket a megistenítő fénynek.

Ezek a szerzetesi elköteleződés igazi sarokkövei, amelyek a Szentlélek kegyelmével és Krisztus szeretetével megőriznek bennünket az istenkeresés nem könnyű útján.”

A prédikáció a bibliai Sámuel meghívásának történetét is felelevenítette: „Isten háromszor szólítja nevén az ifjút… Harmadszorra mind a főpap, mind a gyermek Sámuel felismeri, hogy Isten szól hozzá. A hívásra kimondott válasz pedig igen egyszerű: Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!” – ez a mondat lett a mai ünnep lelki üzenete.

Sámuel testvérhez szólva így fogalmazott a tihanyi elöljáró: „Azt kívánom számodra, hogy mindig legyenek olyan emberek, akik segítenek az Úr akaratának meghallásában. Legyünk mi magunk olyan szerzetesközösség, amelynek a mai naptól te is teljes jogú tagja leszel, akik segítjük egymást abban, hogy Isten Igéje, aki maga Krisztus, elérjen hozzánk és mindazokhoz, akikhez küldetésünk van.”

A szerzetesi élet prófétai küldetésére Nagy Szent Gergely szavai emlékeztettek, aki Szent Benedeket „új prófétaként” mutatta be. A bencés szerzetes is ezt a küldetést vállalja:

Aki prófétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, vigasztal” – idézte az apostolt a szónok.

A tihanyi bencés közösség elöljárója a prédikáció zárásában a Szűzanya példájára irányította a figyelmet: „Mária a szerzetesi erények, az alázatosság, az imádság, a bizalom és az egyszerűség mintaképe számunkra. Fohászkodjunk ma hozzá, hogy életed minden napján boldog lehess az Úr házában és mindörökké dicsérhesd Őt.”

Az ünnepélyes szertartásban a hívek nemcsak Sámuel testvér életre szóló döntésének lehettek tanúi, hanem a szerzetesi hivatás prófétai küldetésére is emlékeztetést kaptak: építeni, bátorítani, vigasztalni a világot Krisztus szeretetével.

Sámuel testvér a teljes önátadás jeleként földre borult a Mindenszentek litániája alatt, majd felolvasta és aláírta a fogadalom szövegét. Utána Jeromos perjel atya megáldotta, majd átadta a szerzetesi kórusruhát. Ezután békecsókot váltott először a tihanyi bencés közösség tagjaival, majd a jelenlévő bencés szerzetesekkel. A szentmisét szeretetvendégség követte az apátság Balatonra néző teraszán.

Sámuel testvér történelem–etika szakos tanár és kiválóan kántorizál, így nagy segítség a tihanyi bencések által gondozott egyházközségek életében.

Forrás: Tihanyi Bencés Apátság

Fotó: Halász Gábor

Magyar Kurír