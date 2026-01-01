„Hull a pelyhes fehér hó” – Egy ismerős dallam hosszú utazása

A Hull a pelyhes fehér hó kezdetű, jól ismert téli dalocska francia gyökerekkel bír. Henri-Irénée Marrou történész szerint eredetileg egy pásztordal volt 1740 körül, melyhez később születtek különböző szövegvariánsok is. A 18. század közepén már francia gyerekdalként ismerik Ah, vous dirai-je, maman címmel, melynek dallamát 1761-ben publikálták először.

A dallam és a ma ismert szöveg közös nyomtatásban először 1774-ben jelent meg Charles de Lusse Brüsszelben kiadott, Recueil de Romances című gyűjteményének második kötetében La Confidence naïve címmel.

Ez a játékos dallam ihlette meg Mozartot, aki az 1780-as évek elején virtuóz zongoravariációkat komponált rá, az egyszerű dalocska pedig egy csapásra világhírűvé vált.

Idővel számos további feldolgozás született. Az ismerős motívum felbukkan többek között Joseph Haydn 1791-es 94. („Meglepetés”) szimfóniájának második tételében; Johann Christoph Friedrich Bach G-dúr variációiban 1880 körül; Jean-Baptiste Cardon (1760–1803), hárfára írt „Ah vous dirai-je maman”-variációiban, Theodor von Schacht B-dúr klarinétversenyének harmadik tételében; 1833-ban az akkor 22 éves Liszt Ferenc egy rövid, személyes hangvételű zongoraátiratot készített a népszerű francia dalocskára; de Camille Saint-Saëns 1886-os Az állatok farsangja című népszerű művének 12,. tételében is ráismerhetünk a kedves dallamívre; Dohnányi Ernő pedig Változatok egy gyermekdalra címmel örökítette meg 1914-ben.

Angol nyelvterületen több szöveggel is éneklik ezt a dallamot, az egyik legismertebb a Jane Taylor (1783–1824) The Star (Twinkle, twinkle, little star…) című versére énekelt dal.

Más népek más szöveggel ismerik: a törököknél Daha Dün Annemizin címmel iskolai ének, Hollandiában eredetileg egy részeges, toprongyos asszonyról szólt az Altijd is Kortjakje ziek ugyanerre a dallamra. A spanyol változat közelebb áll a magyarhoz: a Campanita del Lugar Jézus születéséről szól. A német Morgen kommt der Weihnachtsmann kezdetű dalszöveget 1835-ben Hoffman von Fallersleben írta, és ez már a Télapóról szól, de mellette fegyverekről és katonákról is a szablyától a puskáig, gránátosoktól a muskétásokig – amelyek persze a mai változatban már nem szerepelnek.

A közismert magyar Hull a pelyhes fehér hó szöveget Rossa Ernő (1909–1972) dalszövegíró, karnagy, zenepedagógus, zeneszerző, a Munkásőrinduló és a Lenin-dal szerzője írta.

