„Íme, a mi Istenünk! Benne reméltünk” – Lucsok Miklós munkácsi megyéspüspök karácsonyi üzenete

„Íme, a mi Istenünk! Benne reméltünk, hogy ő megszabadít minket.

Ő az Úr, s mi benne bíztunk. Örüljünk és ujjongjunk szabadításának!”

(Iz 25,9)

Javaslom, hogy tegyünk fel saját magunknak egy fontos kérdést: látom-e Isten jelenlétét, Jézus jelenlétét az életemben? Ki tudom-e jelenteni: itt van! – és elmesélhetem-e, hogyan jelenik meg és hogyan működik az életemben?

Hiszen a Megváltó, életünk várva várt Irányítója már megszületett! Már mindent megtett, amit véghez kellett vinnie, és továbbra is teszi a rá eső részét. Miért csak egy részét? Mert mindenkinek bele kell vinnie a kapcsolatba a maga 100 százalékát. Isten mindig elvégzi a maga 100 százalékát. Marad a magam és a többi ember 100 százaléka. Mások részét nem tudjuk elvégezni, Isten részét pedig nem szükséges, hiszen ő nem hanyagolja el a sajátját. Marad az én hozzájárulásom; hozzájárulásom a Jézussal való kapcsolatomhoz, aki maga az Út, az Igazság és az Élet!

Ezért hallgatom őt, felé tartok, és követem őt, a többi pedig ennek következménye, gyümölcse – az Igazság megismerése, az Életbe való belépés, ami egyenértékű a halál árnyékából való kilépéssel, és hogy az ő irányítását fogadom el életemben.

„Íme, a mi Istenünk!” – ez egy saját tapasztalatból eredő személyes kapcsolat. Amikor ezt megéljük, akkor meg tudjuk osztani tapasztalatunkat azokkal, akik készek a személyes kapcsolat elfogadására és elmélyítésére. Amikor én és azok az emberek egyesülnek, akiknek már van tapasztalata arról, hogy Jézus az Úr és ő az, aki megment, akkor jön létre a konkrét mi.

Krisztus nem azért jött, hogy vallást vagy felekezetet alapítson a szó mai értelmében; nem azért jött, hogy tömegek kövessék.

Krisztus azért jött, hogy az ember általa személyes kapcsolatot alakítson ki az Atyával, hogy az ember megismerje az Igazságot, megszabaduljon a félelem és a hazugság rabságából.

Manapság nagyon sok figyelmet szentelünk a tömeges rendezvényeknek, folyamatoknak, de a kapcsolat kialakításához nincs szükség tömegre. A kapcsolat az, amikor a személyiség teljes gazdagságában van jelen.

Ebben a karácsonyi időszakban fordítsuk figyelmünket a Jézussal és az embertársainkkal való személyes kapcsolatunkra.

Amikor megtapasztalunk egy ilyen kapcsolatot, akkor osszuk meg ennek örömét másokkal is. Mert az Úrral való őszinte személyes kapcsolat megtapasztalását mindig öröm kíséri!

A békéért mondott imával:

Lucsok Péter Miklós OP megyéspüspök

Forrás és fotó: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír