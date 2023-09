„Keresd a békét!” – Első alkalommal vesz részt az Ars Sacra Fesztiválon a Katolikus Tábori Püspökség

Az idei fesztivál mottói: „Keresd a békét!” és „A béke mindenekelőtt a szívben kezdődik!” – emlékeztetett Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök ünnepi nyitóbeszédében. „Az ars sacra, azaz a szakrális művészet célja, hogy az Egyház megmutassa – különösen egy olyan korban, amelyet sokan értékvesztettnek neveznek – azokat az értékeket, kincseket, különböző képzőművészeti alkotásokat, amelyek az értékeinket képezik, ugyanakkor fölsejlik bennük a szépség” – mutatott rá. Beszélt a HM Katolikus Tábori Püspökség épületéről, illetve méltatta a fotókiállításokon részt vevő alkotókat és képeiket.

A három inspiráló fotókiállítás egyik alkotója Kerekesné Benedek Mária alezredes, a Magyar Honvédség Logisztikai Támogató Parancsnokságának kiemelt főtisztje. Az „amatőr fotós” számára a fotózás „egy szabad gyermek játszadozását” jelenti. „Amikor leülök a számítógéphez, és a fotókból képeket készítek, akkor kötöttségek nélkül, a fantáziámra és a kreativitásomra hagyatkozva élvezettel játszom” – részletezte. A mostani kiállításon szereplő képeit az alezredes egy zenei kifejezéssel, az „andante” szóval jellemezte. „Amit holnap csinálok, az jobban fog tetszeni, mint amit ma készítettem. Lépésről lépésre haladok ebben a műfajban is” – mondta az alezredes.

A másik tárlaton Kazi Antal, a HM Zrínyi Katonai Filmstúdió operatőre lourdes-i nemzetközi katonai zarándoklatokon készült, több évet felölelő válogatását nézhetjük meg. Kazi Antal számára a fényképezés életstílus. Állítása szerint már az óvodában is kamera volt a jele, így nem csoda, ha egész életét végigkíséri a fotózás szeretete. A jelen tárlat tematikája a vallás, de ezenkívül a különböző művészeti ágak, például az építészet alkotásait is szereti megörökíteni. És hogy mi kell ahhoz, hogy észrevegyük a témát? „Sokéves tapasztalat és szem. Én a lelkemmel is fotózok, így igyekszem megtalálni azokat a pillanatokat, amelyek a hétköznapokban nem észrevehetők” – világított rá Kazi Antal.

A harmadik kiállítás – Remény címmel – Horváth Zsuzsa, a Honvédelmi Minisztérium Parlamenti Államtitkárságának egyik fotósa képeit mutatja be, amelyek az idei 63. lourdes-i katonai zarándoklatokon készültek.

A kiváló fotók megtekintése után Utak – életek – feladatok, avagy túlélés emberi módon című előadásában Takács Tamás ezredes, a Katolikus Tábori Lelkészi Kar vezetője mesélt itthon és külszolgálatban eltöltött éveiről. A beszélgetést a magyar katonazene egyik legnagyobb szakmai múlttal rendelkező fúvószenei együttese, az MH Központi Zenekar műsora zárta. A zenekar rézfúvós kvintettjének műsorát a püspökség épülete előtt, a Szabadság téren hallhatták az érdeklődők. A közönség soraiban ott volt a 102 éves Keleti Ágnes, a nemzet sportolója, ötszörös olimpiai bajnok magyar tornász is.

A kiállításokat szeptember 18–22. között lehet megtekinteni a püspökség Szabadság téri épületében, hétfőtől péntekig 14–16 óráig, pénteken 10–12 óráig.

Forrás: Katolikus Tábori Püspökség / Takács Vivien

Fotó: Rácz Tünde

Magyar Kurír