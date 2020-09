„Ki olyan, mint az Isten?” – Szent Mihály-búcsú Egerben

A rektor reményének adott hangot, hogy nemsokára egy felújított épületben ünnepelhet majd a közösség. A lelkipásztor 8 éve szolgál Egerben, nagyon szereti Magyarországot, noha a magyar nyelvet még tanulja.

A szentbeszédben elmondta: a Dániel próféta könyvéből vett olvasmány a mennyországról tanít, megmutatja, hogy az tele van élettel. Az angyalok hierarchiáját Areopagoszi Szent Dénes írta le. A nyolcadik rendben vannak az arkangyalok, vagyis főangyalok: Mihály, Gábriel és Rafael, akik a legfontosabb küldetéseket végzik el. Isten, aki a szeretet, nagyon sok lényt teremtett, akik befogadják az Ő terveit. A Teremtő mindenki létét a kezdetektől akarja.

A Szentírásban és sok más régi műben is van azonban egy kritikus pillanat, amikor iriggyé válnak egyes angyalok: az ember teremtésekor.

Amikor Lucifer látta, hogy Isten mit tesz, megtagadta a szolgálatát, így lett a mi ellenségünk is. Gyűlöli az embert, ellenáll Isten akaratának, lázad ellene. Ekkor jelenik meg egy arkangyal, akinek a neve azt jelenti: „Ki olyan, mint az Isten?”, vagyis Mikhael, Mihály, aki szereti és védi az embert is. Értünk is harcol és imádkozik.

A földi hierarchiában az Egyház minden ember üdvösségét szolgálja Isten akaratából. A mai ünnep is arra hív bennünket, hogy kimondjuk:

Ki olyan, mint az Isten, aki szeret engem, jót akar nekem?

És ezért hálát kell adnunk Istennek, s kérnünk, hogy a mi lázadásunk, a rossz gondolataink ne győzedelmeskedhessenek. A gonosz azt akarja, hogy elveszítsük az életet, de az Istentől küldött seregek harcolnak értünk, s új reményt adnak nekünk napról-napra.

Forrás: Bérczessy András/Egri Főegyházmegye

Fotó: Egri Főegyházmegye

