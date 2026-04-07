„Krisztus átalakítja a világot” – Veres András püspök húsvéthétfőn a soproni Szent Mihály-templomban

Az ünnepi szentmisén koncelebrált Németh Gábor, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára, a Brenner János Hittudományi Főiskola rektora; Kálmán Imre püspöki irodaigazgató, plébános; Hencz Márton püspöki titkár, valamint Grafl Ákos segédlelkész.

Péter apostol már nem a saját erejében, nem szónoki képességeiben bízott, amikor pünkösdi beszédében Jézus feltámadásáról kívánta meggyőzni a zsidóságot. Az Egyháznak is olykor lehetetlennek tűnik a mai világ kihívásai közepette hirdetni az evangéliumot, Krisztus tanítását.

Ha a magunk erejében bíznánk, akkor szinte azonnal megtorpannánk – fogalmazott homíliájában Veres András püspök. – Azonban Péter apostollal együtt

hisszük azt, hogy Jézus elküldte a Szentlelket, aki az Egyházban az idők végezetéig segíti az igehirdetők munkáját.

Meggyőződve a krisztusi evangélium igazságáról tesszük, mert ez a hivatásunk: hirdetjük Krisztus evangéliumát – tette hozzá a főpásztor.

Húsvétig az apostolok sem értették, hogy Jézus feltámadása mekkora jelentőséggel bír; számukra is felfoghatatlan volt a feltámadás ténye. Az asszonyok az ünnep elmúltával a sírhoz mentek, hogy bebalzsamozzák Jézus holttestét.

Annyira hihetetlen az emberi természet számára annak elképzelése, hogy a holtak feltámadnak, hogy Jézus feltámadt a halálból. Amikor az asszonyok és az apostolok tudomást szereznek Jézus feltámadásáról, sietőssé válnak lépteik, hogy az örömhírt mihamarabb átadják másoknak is. Ha volt a világtörténelemben nagy fordulat, az Jézus Krisztus feltámadása volt – fogalmazott a győri megyéspüspök.

„Imádkozzunk a mai szentmisében azért, hogy minél többen megértsük: nem csupán a papság feladata, hanem mindannyiunké: hirdetni az evangéliumot – emelte ki húsvéthétfői szentbeszédében Veres András püspök. – Tanúságot kell tennünk arról, hogy Krisztus feltámadt, hogy Krisztus él, hogy

Krisztus átalakítja a világot tanításával, az ő életével.”

