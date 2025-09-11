„Legyen mindenkinek születésnapja!” – Séta az élet védelméért Budapesten

Hazai – 2025. szeptember 11., csütörtök | 18:40
A Mindenki Születésnapja Alapítvány szervezésében szeptember 13-án tartják a Mindenki születésnapja séta elnevezésű programot Budapesten.

A kezdeményezés mottója: „Legyen mindenkinek születésnapja!”

Magyarországon 21 ezer abortusz történt 2024-ben. Ez átlagosan naponta közel 60 magzati életet, és az élve születések számához viszonyítva minden negyedik várandóságot jelenti. Ezeknek a meg nem született gyermekéleteknek a többsége megmenthető lenne, ha jobb társadalmi döntéseket hozunk; illetve, ha valódi és gyors támogatást nyújtunk minden esetben a válságvárandósoknak – vallják a szervezők.

Az akció kezdeményezői számos életvédő szervezettel és magánszeméllyel összhangban és együttműködésben a széles nyilvánosság számára szeretnék eljuttatni életigenlő üzenetüket.

A Mindenki születésnapja program szervezői tájékoztató- és figyelemfelkeltő kampányukkal, megszólalásaikkal, közösségi médiajelenlétükkel szeretnék befolyásolni a felelős közgondolkodást. Pontos információkat adni az emberi élet kezdetéről és a magzati életekkel kapcsolatos kérdésekről. Azt is vállalják, hogy a különféle, mélyen gyökerező téves hiedelmekre megalapozott válaszokat adjanak.

Az alapítvány vallja: az élet a fogantatástól kezdődik, az erről való társadalmi diskurzus pedig kulcsfontosságú. Egyik fő célkitűzésük a párbeszéd és a kapcsolódási pontok megtalálása mindenkivel, akinek fontos az emberi élet, vallási meggyőződéstől vagy politikai hovatartozástól függetlenül.

A szeptemberi séta célja a közös kiállás a legkisebbekért.

Találkozó: Budapest, Magyar Tudományos Akadémia (MTA) előtt (Széchenyi István tér 9.)

Program: közös séta a Tabánig, interaktív standok, beszédek, születésnapi tortázás.

Forrás: Mindenki Születésnapja Alapítvány

Fotó: Thaler Tamás (archív); Mindenki Születésnapja Alapítvány

#család #életvédelem (abortusz, eutanázia) #programok

