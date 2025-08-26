„Legyetek a remény zarándokai!” – Tanévnyitót tartottak az Egri Főegyházmegyében

Lóczi Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság (EKIF) elnöke köszöntötte a jelenlévőket, Ternyák Csaba egri érseket, Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapátot, aki a napi program főelőadója volt; köszöntötte továbbá a paptestvéreket, az intézményvezetőket, pedagógusokat és a Szent Gellért-díjasokat. Az EKIF elnöke úgy fogalmazott: a szentévben új reményekkel és lehetőségekkel kezdik a tanévet.

Ternyák Csaba érsek szentbeszédében rámutatott: az új tanévre lelkileg is fel kell készülni, hogy ne fáradjuk, fásuljunk bele a feladatokba.

„Ez az együttlét is erősít bennünket. Azért vagyunk itt, hogy együtt imádkozzunk és felülről, az Istentől kapjunk igazi bátorítást. »Veni Sancte Spiritus – Jöjj, Szentlélek Úristen!« – így imádkozunk, hogy az új tanévet az Úr nevében kezdjük. Jézus megígérte, hogy elküldi a Szentlelket, aki tanít és emlékeztet bennünket, s ez az ígéret nagy reményekkel tölt el mindannyiunkat.

Az idei tanév mottója: »Legyetek a Remény zarándokai!«. Ez nem a mindennapi apró-cseprő reményekre vonatkozik, hanem arra, ami örömet, vigasztalást, bátorírást jelent: hogy van gyógyír az elmúlásra. Életünk legnagyobb problémája már megoldódott, a végső küzdelem eldőlt, megváltott emberek vagyunk, győzött az élet – hangsúlyozta homíliájában az egri érsek.

A főpásztor a szentleckéből, Pál apostol római leveléből idézve a múlandóságról, a reményről elmélkedve úgy fogalmazott: „Minden és mindenki az öröklétre vágyik, a megváltás ígéretére, az új világra, amikor Isten újjáteremt mindent. Mi Isten gyermekei, országának polgárai vagyunk, s a remény táplál bennünket, amihez a hitből kapunk erőt.”

Az oltár melletti szentévi keresztre mutatva Ternyák Csaba érsek emlékeztetett: „ez a remény jele számunkra, mert a keresztben van üdvösségünk, életünk és feltámadásunk. Reményünk végső és szilárad alapja az örök élet hite” – idézte Ferenc pápa bulláját, hozzátéve: a halált Jézus Krisztus átjáróvá tette az örökkévalóság felé. „Szent Pál is azt mondja: Krisztus feltámadása nélkül nincs értelme a tanításunknak, a hitünknek. A keresztáldozattal minden értelmet nyert, életünk valamennyi pillanata.

A Szentlélek Úristen erősítsen meg bennünket ebben a hitünkben, és adja meg mindannyiunknak a hűség ajándékát!” – zárta tanítását a főpásztor.

A szentmisét követően Hortobágyi T. Cirill OSB pannonhalmi főapát „Ora et labora” az oktatásban is címmel tartott előadásában elmondta: 13 iskolát tartanak fenn a bencések, s ezek közül kiemelkedő a pannonhalmi, mert a monostor szomszédságában található.

Többféle vezetési modell ismeretes az iskolákban, miként a cégek világában is – mondta a főapát. Rámutatott: a fenntartónak arca kell hogy legyen, és világnézetileg, spirituálisan megalapozottan kell oktatnia, nem bezárva, elszigetelve, hanem az evangéliumi értékekre nyitva.

Az előadások után adták át a Szent Gellért-díjakat és az igazgatói megbízóleveleket.

A díjazottak névsora ITT olvasható.

Az ünnepség végén Ternyák Csaba egri érsek megnyitotta a 2025/2026-os tanévet a már ismertetett mottóval: „Legyetek a remény zarándokai!”

Szöveg: Bérczessy András

Fotó: Lénárt Márton

Forrás: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír