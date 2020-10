„A magyar próza atyja és törvényhozója” – 450 éve született Pázmány Péter

„Pázmány Péter közelebb áll hozzám, mint bármelyik más prózaírónk. Szinte naponta olvasom. Az a vastag kilenc kötet, melyet a magyar tudományos egyetem adott ki, imádságos könyve, hitvitái, haragos prédikációi és országmentő levelei, napjaim kedves enyhülete és fölfrissítője” – Kosztolányi Dezső írta ezeket a sorokat száz évvel ezelőtt, a Pázmány Péterről szóló esszéjében, mely a Nyugatban jelent meg A magyar próza atyja címmel.

Mi jut eszünkbe Pázmány neve hallatán? Manapság, azt hiszem, legelőször a katolikus egyetem. S persze azt is tudjuk, miért a jezsuita bíboros nevét viseli az intézmény. Az esztergomi érsek 1635-ben Nagyszombatban egyetemet alapított. Ez az egyetem a legrégibb ma is működő, alapítása óta folyamatosan működő egyetemünk. (Az 1635-ben alapított bölcsészeti és teológiai fakultások jogutódjai az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészkara, valamint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi kara.)

Soha nem fogyhat el népe hálája Pázmány Péter iránt akkor sem, ha csak e tettére, az egyetemalapításra gondolunk. De mi mindent köszönhet még neki a magyar művelődés- és kultúrtörténet, főként az irodalom!

Hatalmas munkabírású ember volt: jezsuita tudós, főpap, a 17. századi katolikus megújulás vezéralakja hazánkban – Szerb Antal szavaival: „a katolikus restauráció bajnoka”. S olvassuk is tovább a Magyar irodalomtörténetet. Néhány mondat elég, hogy valamit átérezzünk abból, mi volt Pázmány a 17. századi Magyarországon: „Amint a jezsuita eszme kívánta, mindenkinek mindene volt. A magyar katolicizmus minden veszélyeztetett pontján ő állt őrt, megdöbbentő ubiquitással. Egyetemi tanár volt, tankönyvíró, papnevelő és hitvitázó. Visszafelé évtizedekre megfelelt minden protestáns vitairatnak, demokratikus nemtörődömséggel hadakozott büszke udvari papok és névtelen falusi iskolamesterek ellen, a legcsekélyebb megmozdulást sem hagyta felelet nélkül. Mint főpap megszervezte az újjászülető magyar katolikus egyházat és egyetemével a magyar katolikus kultúrát. Mint főurak gyóntatója állítólag harmincezer embert térített meg. Állandó megfeszített politikai és diplomáciai tevékenység közben ráért lefordítani Kempis Tamás De Imitatione Christijét, ideje volt nagyszerű barokk díszítésű prédikációk elmondására, és volt belső érkezése, hogy megírja Imádságos Könyvét, melynek csendes, meghitt áhítatossága mindmáig megindító és eleven maradt.”

Idézzünk is fel egy mindannyiunk számára ismerős imádságot e könyvből – segítse a szentmisén való jelenlétünket:

MIKOR AZ URAT FELMUTATJA A PAP Jusson eszedbe a mi Üdvözítőnknek a keresztfán felemelése; és mintha testi szemeiddel látnád őtet a szent kereszten, imígy könyörögj: Imádlak téged láthatatlan Istenség,

Kenyér színe alatt elrejtetett emberség;

Noha ittlétedet meg nem tapasztalja emberi érzékenység: Isteni erődet elrejtéd a keresztfán;

Testi gyarlóságnak homályával befogván:

Itt is szent testedet elrejtéd, kenyérnek színe alatt mutatván. Noha szent Tamással sebed helyét nem látom,

Uram, igaz hittel jelenlétedet vallom:

Tarts meg ez vallásban és te szent színedet add boldogúl meglátnom.

Weöres Sándor írja: „A versforma bonyolult, mégis virtuóz hajlékonysággal megoldott. S a többszörösen összetett körmondatok átlátszó világosak. Így mindmáig csak Pázmány tudott fogalmazni, szövevényes egyszerűséggel...”

Adjuk át a szót ismét Szerb Antalnak: „...komplikált, hosszú, színes hasonlatokkal és főnevekkel megtömött mondatokat kötőszó nélkül, az akrobata látszólagos könnyedségével dobál egymásra. […] stílusa sodró, áramló, lélegzet-elakasztó.”

S újra Kosztolányinak: „Ő a magyar próza atyja és törvényhozója, öntudatos stílművész, aki már a XVII. század elején becsüli a művészi gondot, inti a prédikátorokat, nehogy rögtönözzenek. Mindig leírja szentbeszédeit, gyalulgatja a mondatokat. Elődje nincs, senki. […] Pázmány Péter az első, aki egy ember lüktető gondolatait ágyazza a magyar prózába. […] Ideges száján szinte meggyulladnak az igék. […] Azon a nyelven, melyen még csak enni és inni lehetett kérni és meghányni-vetni a családi élet történéseit, a földművelés kezdetleges műveleteit, egyszerre leheletnyi gondolatárnyalatot bűvöl elő, váratlanul hangot ad a harag, szeszély, önkívület és részvét minden rezzenésének. Nincs többé lehetetlen ezen a nyelven. Még csak néhány húrja van, de azért úgy játszik rajta, mint hangszeren. Csodát művel. […] Egyedülvaló mestere a magyar szónak, alkotó lángelme.”

„Úgy vagyon, hogy az Istennek atyai kegyessége az ő választottiban a kísértetek által sok hasznot szerez. Mert miképpen a Noé bárkáját le nem sillyesztették, sőt annál feljebb emelték a vizek, mennél inkább nevekedtek: a zsidó nép is annál inkább szaporodott, mennél inkább sanyargattatott fáraótúl; a jó szőlő annál gazdagban gyümölcsözik, mennél jobban metszetik; a tenger annál inkább tisztul, mennél nagyobb szelektűl és haboktúl fenekétűl felforgattatik, kihányván minden dögöket és rútságokat, melyeket csendes üdőben fenéken tartott; úgy az igazak lelke felemeltetik Istenhez, öregbedik a mennyei jókban, tisztíttatik gyarlóságitúl, mikor kísértetik. De azért igen félelmes és veszedelmes a kísértetek harcolása, melyben nem testi élet fogyatása, hanem lélek kárhozása forog.” (Az ördögi kísértetekrűl – Böjt, I. vasárnapi prédikáció)

Másfél évszázaddal a nyelvújítás előtt élt és írt Pázmány Péter. Nyelve mégis a végsőkig világos és kifejező; mindent képes kifejezni, szabatosan, láttató erővel. „Amint a »bíboros Cicero« megszólal, az ég közeledik a földhöz és minden megmarkolhatóvá válik” – mondja megint csak Kosztolányi. És azt is, hogy „ódonan is élénk ez a háromszáz évesnél is vénebb próza, melyen az örökkévalóság lehelete lebeg”.

Pázmány nyelve, stílusa friss és lendületes, valóban sodró, még a régiséget sem érezzük olvasása közben. Amennyiben igen, azt pedig csodáljuk. Cseppet sem fáraszt, nem lankadunk, miközben olvassuk, leginkább az időnek vagyunk híján, mikor egy-egy terjedelmes szövege olvasásba fogunk.

S ne felejtsük megemlíteni jóízű, tündöklő humorát sem. Kosztolányi Mikes Kelemennel vonja párhuzamba, találó, pontos jelzőket rendelve melléjük: „Pázmány s Mikes, a két ellentét, a magyar próza kemény és lágy hangneme, a tragikus és mosolygó humorista”.

„…és ki tudja, talán a több vétkek között, egyikért azért rontotta és pusztította Isten a mi szegény hazánkat, hogy az ő szabadulásáért annyi részegítő köszönések lettek, hogy ha egy nagy völgybe vinnék a török császár erejét, és reáeresztenék azt a bort, melyet sok részegeskedésben megittak Magyarország szabadulásáért, nem kellene semmi vízözön a török veszedelmére; mind borban halnának.” (A részegeskedésnek veszedelmes undokságárúl –

Vízkereszt utáni II. vasárnapi prédikáció)

A nyomtatásban 1636-ban megjelent prédikációskötet majd’ száz beszédet tartalmaz. Csodálatos Pázmány forrásainak gazdagsága, s roppant érdekes a forráskezelése is, valahogy hasonlít a posztmodern viszonyuláshoz, mely felismeri, hogy eredeti gondolatunk aligha lehet, hiszen a bennünk élő és ható szöveghagyományokból „élünk”… Azt mondja, amit talál, az az övé és Isten könyvéhez és az anyaszentegyház doktorainak írásaihoz úgy nyúl, mint „a közönséges kutak tiszta vizéhez”.

„Nem kell tehát azt várni, hogy olyat mondjak, amit előttem senki nem mondott. Mert igazán írja Salamon, hogy semmi újság nincs e földön. Mindazáltal az is igaz, hogy soha annyi könyv nem lehet, hogy többet ne írhassanak a hívek tanítására. És amint Seneca írja, a sok írások tengeréből egybeszedni, értelmesen megválogatni, rendbe hozni, helyesen kimondani a régi bölcsektűl ismert igazságokat: új munka és mi dolgunk: nem is kisebbedik, sőt böcsületesb az igaz tudomány, ha mások is azont tanították; mivel abból tetszik, hogy nem emberi találmány, hanem isteni tudomány, amit egy nyomban tanítottak a régi sok szent jámborok. Azért követem a szabados elmélkedésekben azokat, kik előttem írtak: de magamnak is megengedem, hogy valamit hozzáadjak, változtassak, elhagyjak; mert nem szolgájok, hanem egyezőjök vagyok a régieknek.” (A keresztyén olvasókhoz – bevezetés a prédikációkhoz)

Röpke pillantásokat vetettünk csak ebbe a hatalmas életműbe, az „ajánlólevek” azonban, azt hiszem, magukért beszélnek; ahogy az idézett részletek is. Ha soha el nem fáradó, erejét nem vesztő frissességre, ha bölcsességre, ha jókedvet varázsoló, ugyanakkor éles tükröt tartó olvasmányélményre vágyunk, forduljunk Pázmány Péterhez. Életműve kifogyhatatlan kincsestár. S ővele, szép szavaival ajánlhatjuk minden igyekezetünket és fáradozásunkat, jószándékunkat az Úrnak mindenkor:

„Tiéd Uram, ha mi jó vagyon méltatlan szolgádban, tőled származik, ajándékodból adatik miden tekélletes gondolat és hasznos igyekezet. Azért méltó, hog amit tőled vettünk, Szent Neved tisztességére térítsük, ajándékiddal néked kedveskedjünk, és amely tengerből vagyon eredete minden jó folyamnak, azon tengerbe, mint határos végbe, visszatérjen.” (Az én kegyelmes Uramhoz... – Ajánlás a prédikációk elé)

Borsodi Henrietta/Magyar Kurír