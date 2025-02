„Önökön is múlik, milyen lesz a jövő!” – Diplomaátadó az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen

A Gazdaság- és Társadalomtudományi, valamint a Pedagógiai Kar diplomaosztó ünnepsége 10 órakor, a Bölcsészettudományi és Művészeti, az Informatikai és a Természettudományi Karé pedig 14 órakor kezdődött az egyetem vezetőségének ünnepélyes bevonulásával.

Pajtókné Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora köszöntőjében kiemelte, a hallgatók büszkék lehetnek arra, hogy egy olyan nagy múltú intézményben szereztek képesítést, amelynek elődjében már a 18. és 19. században is magas színvonalú képzés folyt. Az egyetem a Művészeti Kar önállósodásával február 1-jétől már hat karon fogadja a diákokat gyakorlatorientált, modern képzéssel, amely ugyanakkor épít a hagyományokra és az örök emberi értékekre. Nem véletlen, hogy 2024-ben Magyar Örökség Díjjal ismerték el az egyetem oktatási tevékenységét.

A rektor emlékeztetett, pedagógusképzésük nemcsak országosan, hanem nemzetközi szinten is elismert. Az egyetem szakmai közössége által kifejlesztett Komplex Alapprogram (Élménysuli) ma már 600 általános iskolában 12 ezer továbbképzett pedagógust és több mint 225 ezer tanulót érint, és teszi élményszerűvé, könnyebbé a tanulást a kisiskolások számára.

Pajtókné Tari Ilona arra hívta az ünneplőket, idézzék fel az egri éveket, hogy mennyi értékes szakmai és emberi kapcsolattal gazdagodtak ez idő alatt. Az Eszterházyn olyan értékrendet kaptak a tudás mellett, amely szeretet által vezérelt és szilárd alapokat biztosít számukra. „Önökön is múlik, hogy milyen lesz a jövő: a tudásukon, a tenni akarásukon, az emberségükön. Meggyőződésem, hogy képessé váltak arra, hogy megállják a helyüket az állandóan változó világ kihívásai között” – zárta beszédét a rektor.

Ternyák Csaba egri érsek, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nagykancellárja egy különleges emléket idézett fel beszédében. Egy hatalmas gránittömbön olvasható a felirat: EIN STEIN SEIN – vagyis legyél egységes, repedésmentes, mint a sziklatömb.

Akinek a gondolatai, szavai és tettei összhangban vannak egymással, és akiben a tudás és a hit egységben van, az tud igazán teljes, harmonikus életet élni.

Az ünnepségen beszédet mondott Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára is. Két évvel ezelőtt Egerben indult el elsőként a gondolkodáspolitikai menedzser képzés, és most 28 hallgató vette át diplomáját ezen a szakon. Mára négy további egyetemen is elérhető már a képzés.

Ezután a habilitációs, majd a doktori oklevelek átadása, a méltatások ismertetése, valamint az ünnepélyes doktori eskütétel következett. Ezt követte a diplomák átadása – minden hallgatót nagy taps köszöntött.

Vágner Ákos, Eger Megyei Jogú Város polgármestere jelképesen visszavette a város kulcsait a végzős hallgatóktól. Beszédében hangsúlyozta, Eger mindig tárt kapukkal fogadja őket, hiszen a város közösségének szüksége van a felkészült, kreatív, innovatív fiatalokra, akik meghatározzák a jelent és formálják a jövőt.

Az ünnepi hangulatot az Eszterházy Károly Gyakorlógimnázium kamarakórusának előadása is emelte, végül nem maradhatott el a magisztersapkák levegőbe dobása.

Forrás: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem

Fotó: Nagy Adri, Szántó György

Magyar Kurír