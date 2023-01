„Ott a pokol van” – Terrortámadás történt egy kongói pünkösdista templomban

A terrortámadás „minden bizonyíték szerint az ADF-nek (Szövetséges Demokratikus Erők, ugandai iszlamista fegyveres csoport – a szerk.) tulajdonítható” – jelentette be szinte azonnal a kormány.

Vasárnap 12 óra körül történt a terrortámadás, amikor a 8. Kongói Pünkösdi Egyházközségben több száz hívő gyűlt össze az Ugandával határos Észak-Kivu tartományban fekvő Kasindi templomába. Hirtelen hatalmas robbanás rázta meg a falakat, holttestek hevertek mindenütt, és a padokban ülő hívek kétségbeesett kiáltása hallatszódott: köztük sok kisgyermekes anya is volt. A világhálón azonnal elterjedt videók véres jeleneteket, sikolyokat és rettegést mutatnak. A hírt azonnal több helyi újság is átvette. A fotókon egy földön fekvő gyermek is látható, sérült végtagokkal.

A fényképeket és videókat Giovanni Piumatti atya küldte el az olasz Popoli e Missione lap szerkesztőségének. Giovanni atya 50 évig élt Kivu régióban, jelenleg Olaszországban tartózkodik, de szoros kapcsolatban áll a helyi közösségekkel. „Az ország legveszélyesebb és a legtöbbet szenvedett régiója, ahol milíciák tucatjai pusztítanak nap mint nap.”

A kongói kormány azonnal elítélte a terrortámadást, és az Ugandához kötődő ADF fegyveres mozgalmat vádolta. A térségben uralkodó nagy veszély az egyik oka annak, hogy Ferenc pápa afrikai apostoli útjának útvonalát módosították: január 31-én a pápa Kongóban lesz, de nem megy Észak-Kivuba.

„Ha a pápa nem megy Észak-Kivuba, akkor nyilvánvaló, hogy ott a pokol van” – fogalmazott John Mpaliza kongói aktivista, aki minden módon igyekszik fényt deríteni a térség drámai helyzetére. Január 25-én Rómában sajtótájékoztatót tartanak a témában, amelyet egy Kongóhoz kötődő aktivistákból és misszionáriusokból álló hálózat szervez.

