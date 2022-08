„A szent emberek tükörré válnak” – Hollai Antal atyára emlékeztek Albertfalván

A helyieken és az elhunyt testvérein, családtagjain kívül Hollai Antal korábbi szolgálati helyeiről – Farkasrétről, Felső-Krisztinavárosból, Kelenvölgyből vagy Budafokról – is érkeztek hívek. Hat pap misézett együtt, a szentmise főcelebránsa és szónoka idén Huszti Zoltán albertfalvi káplán volt, aki beszédében elmondta, noha személyesen nem ismerte Hollai Antalt, örömmel tölti el, hogy bemutathatja az emlékmisét. Huszti Zoltán a plébánián töltött két éve alatt nap mint nap találkozott az emberek néhai plébánosuk iránt érzett szeretetével, tiszteletével és személyéhez való ragaszkodásával, aminek szép kifejezése az érte felajánlott, rá emlékező szentmise, amelyre évről évre megtelik a templom.

„Szeretek a jelekre figyelni, szeretem azt nézni, hogyan mozdul Isten valóságos jelenléte köztünk. A mai alkalom is ilyen” – mondta a káplán, arra buzdítva a szentmisén jelenlévőket, hogy azzal a hittel és szeretettel forduljanak egymás felé, mint amelyet Antal atyától is tapasztalhattak, és amellyel minden évben jelen vannak az elhunyt papért felajánlott szentmisén. „A szent embereknek tulajdonsága, hogy hatalmas tükörré válnak” és a kegyelmet visszaáramoltatják azok felé, akik hozzájuk fordulnak – fogalmazott Hollai Antalra is utalva.

Az egyetemes könyörgések szövegét ezúttal is Antal atya ifjú tanítványai írták; köszönetet mondtak egykori plébánosukért mint irgalmas gyóntatóért, „aki tudta, hogy nem valamilyen hatalom birtokosa, hanem az irgalom csatornája”, és így „alázatos jóságán keresztül” sokan megtapasztalhatták a megbocsátás örömét. Megemlékeztek tavaly elhunyt édesapjáról és idén elhunyt barátjáról, Pákozdi István atyáról is, aki több alkalommal is főcelebránsa vagy szónoka volt a július 29-i albertfalvi emlékmiséknek.

A közösség tagjai a szentmisét követően a Hollai Antal tiszteletére és halálának első évfordulóján felavatott emléktábla előtt gyűltek össze, ahol elhelyezték az emlékezés koszorúit, közösen imádkoztak és énekeltek, kifejezve szeretetüket, valamint hálájukat Antal atya életéért és papi szolgálatáért.

Szöveg: Wappler Ádám

Fotó: Kocsis Csobánka

Magyar Kurír