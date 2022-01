„Szép jel és szép csillag…” – Így ünnepeltek vízkeresztkor a kisvárdai köznevelési intézményben

A napkeleti bölcsek eljövetelét, Jézus megkeresztelkedését, illetve csodatételét a kánai menyegzőn Marko Ivan Rupnik jezsuita képzőművész mozaikjainak reprodukciói hirdették a diákoknak. Az általános iskolások és óvodások szentmiséjében e három jelentést is értelmezték a gyermekek János atya segítségével. Az Úr imáját legkisebbjeink – példát adva a legnagyobbaknak is – tiszta szívvel és bátran imádkozták. A felolvasás szolgálatát tanítók, a könyörgések felolvasását a 8. osztályos diákjaink vállalták jó szívvel. Köszönjük cselekvő részvételüket az ünneplésben.

Vízkereszt ünnepén középiskolásaink Bákonyi János atya homíliája alapján az evangélium mélyebb jelentéséről gondolkodhattak, ami egy egyszerű kérdést járt körül: Tudunk-e figyelni? Ha igen, akkor a hallás helyett a meghallás, a nézés helyett a látás, a tudás helyett a megértés fogja meghatározni életünket.

Útmutatást is kaptunk a figyelem gyakorlásához. A napkeleti bölcsek figyeltek, majd meglátták a csillagot, és elindultak. Így kell tennünk nekünk is a mindennapi életben. Megőrizve a bennünk rejlő kíváncsiságunkat, kapcsolódjunk azokhoz, akik ránk figyelnek, hiszen így válhatunk a jó és a követendő példák befogadóivá. Az odaadó figyelem segítségével pedig képesek leszünk ügyelni szavainkra és cselekedeteinkre.

Kaptunk egy nagyon személyes házi feladatot is: egy félkész mondatot kell kiegészítenünk, amely lelki gyarapodásunkra is szolgál: „Amikor azt gondoltam, hogy már nem is vesznek észre, …”.

Nem feledjük a házi feladat figyelmes megoldását és a szentmise végén elhangzó énekünk üzenetét, melyet a Ghymes együttes feldolgozása alapján zengtünk közösen: „Szép jel és szép csillag /Szép napunk támad.”

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír