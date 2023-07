„Tapsoljatok, nemzetek, mindnyájan, ujjongjatok Istennek dicsérő szóval!” – Elsőáldozás Londonban

E jeles eseményt egyéves előkészület előzte meg, a vasárnapi szentmisék után az elsőáldozók – együtt a szülőkkel – hittanórák keretében készültek fel az ünnepre.

Az ünnep előestéjén a szentség vételére készülők elvégezhették az első szentgyónásukat, hogy megtisztult lélekkel várhassák a Jézussal való találkozást.

„Az Úr Jézus, aki jelen van az Oltáriszentségben, ma is tud csodát tenni, hiszen az elsőáldozók között fiával együtt egy édesapa is magához vehette az örökélet zálogát – számolt be Csicsó János angliai magyar főlelkész.

A londoni magyar katolikus közösség örömmel és hálatelt szívvel köszöntötte és fogadták az elsőáldozókat. A szentmise után az ünneplés közös ebéddel zárult.

Forrás: Angliai Magyar Főlelkészség



Fotó: Bodó Áron

Magyar Kurír