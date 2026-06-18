„Ti vagytok az Egyház arca” – Irodisták és sekrestyések találkozóját tartották Bárdudvarnokon

Az irodisták és a sekrestyések szolgálattevő csoportja nélkülözhetetlen segítséget jelent a plébánosoknak a szolgálati helyeiken – fogalmazott köszöntőjében Neumajer Zoltán, majd a sekrestyési szolgálat kiemelkedő fontosságáról beszélt.

„Plébánosként hálát adok a Jóistennek, hogy mindig vannak olyan munkatársaink, legfőképp önkéntesek, akik a templomainkat előkészítik a liturgiára. Egy sekrestyésnek rengeteg olyan feladata van, amit át tud venni a plébánostól. Az, hogy milyen egy szertartás és hogyan zajlik a templomban, az ő dolgos kezeiknek is gyümölcse.

Amikor a pap vasárnapról vasárnapra az egyik templomból érkezik a másikba, felemelő érzés tud lenni, hogy minden elő van készítve a liturgiához, a szentmiséhez. A Jóisten adja meg sokszorosan ezeknek a segítőknek a jutalmat e feladatokért!” – fogalmazott a pasztorális helynök.

„A másik alapvető terület a plébániai iroda – fordult az irodistákhoz. – Jóval könnyebb helyzetben vannak azok a lelkipásztorok, akik mellett irodista dolgozik. Emellett ők az első találkozási pont az Egyházzal azoknak az embereknek, akik nem, vagy csak ritkán fordulnak meg a templomban, és csak egy esküvő, gyászmise, vagy keresztelő miatt térnek be a plébániára. Ez a két említett terület az, ahol az Egyház megnyilatkozik: a templomban a liturgián, legyen szó gyászmiséről vagy esküvőről, illetve az irodában az ügyintézések során. Olyan jó, ha az emberek egy kedves hölggyel vagy úrral találkoznak, akivel el tudnak beszélgetni – emelte ki Neumajer Zoltán. – A mai alkalom célja az is, hogy érezzék: a szolgálatuk nemcsak a helyi plébánosnak, hanem az egyházmegyének is rendkívül fontos, hiszen az Egyházunk és az egyházmegyénk éppen ezeken a plébániákon jelenik meg a mindennapokban.”

Varga László kaposvári megyéspüspök, köszöntve a megjelenteket, hangsúlyozta: „Ti vagytok az Egyház arca! Veletek találkoznak először az emberek, akik valamilyen okból betérnek a plébániára. Először az irodába mennek be, és akivel ott találkoznak, illetve amilyen benyomást ott kapnak, az alapján alkotnak véleményt magáról az Egyházról is.

Ugyanez igaz a sekrestyés szolgálatra is. A sekrestyés már korábban ott van, mint a plébános vagy a káplán, és a szentmise előtt nagyon sok minden történik a sekrestyében. A kérdés az, milyen egyházképet kapnak az emberek, vonzót, vagy taszítót – emelte ki a főpásztor. – Nagyon fontosnak tartom azt, hogy

Isten maga a szépség, Isten országa szép, és éppen ezért az Egyháznak is szépnek kell lennie.”

Varga László annak fontosságáról is szólt, hogy a plébániára betérőt szép, tiszta körülmények között fogadják, s az irodista is a feladat méltóságához illő öltözékben, igényesen legyen jelen.

„A kedvességért és a tiszteletért nem kell fizetni. Mindenkit tisztelhetünk, aki belép akár a sekrestyébe, akár az irodába – mondta a kaposvári megyéspüspök. – Azt kértem az irodavezetőktől, hogy az első kérdés mindig az legyen: »Miben segíthetek?« Ez egy nyitott kapu. Ha bármilyen kéréssel is jön az illető, ne azt mondjuk, hogy nem lehet, hanem azt, hogy a lehetőségekhez mérten megpróbáljuk megoldani. A segítőkészség, a tisztelet és a kedvesség egyrészt feloldja a bizalmatlanságot és a félelmet, másrészt eloszlatja a tévhiteket is. Az Egyházzal szemben ugyanis nagyon sok tévhit alakult ki a világban, és a mi hozzáállásunkon múlik, hogy romboljuk, vagy erősítjük-e ezeket.”

A sekrestyések és az irodavezetők istenkapcsolata alapvető fontosságú, hiszen ezeken a helyeken közvetlenül az Egyházat szolgálják. „Az emberek nem csupán száraz ügyeket intézni jönnek hozzánk.

Mindenki Istent kereső ember, még akkor is, ha nem azzal indít, hogy teológiai kérdéseket tesz fel. A szívében ott van a vágy Isten után”

– fogalmazott a főpásztor. Arra buzdította a jelenlévőket, hogy imádkozzanak azokért, akik belépnek a plébániára vagy a sekrestyébe. „Én rendszeresen imádkozom azokért, akiknek majd szolgálni fogok. Nem tudom előre, kik ők, de a Szentlélek tudja. És hogyha úgy várom őket, hogy már imádkoztam értük, akkor a Szentlélek az ő szívükben is munkálkodni fog. A legjobb munkatárs a Szentlélek, érdemes jóban lenni vele” – zárta gondolatait Varga László püspök.

A közös lelkinapon jelenlévők szakmai szekciókban folytatták a programot: az irodisták Tomanek Péter püspökségi irodaigazgató előadását hallgathatták meg az anyakönyvezéssel és az egyéb irodai ügyintézéssel kapcsolatos aktualitásokról.

A sekrestyések Vajda Gábor segítségével mélyebben megismerkedhettek a liturgikus öltözékekkel és kiegészítőkkel.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kling Márk/Kaposvári Egyházmegye

Magyar Kurír