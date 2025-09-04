„Ti vagytok az Egyház kincsei” – Az MKPK új elnöke első útján fogyatékkal élőket keresett fel

Sinkovicsné Máté Hortenzia, a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász igazgatója köszöntőjében elmondta, ebben az egyházmegyében Prohászka Ottokár püspök óta nagy hagyománya van a karitatív tevékenységnek. Mintegy nyolcszáz önkéntes segíti ma is a karitász munkáját. Intézményeikben is – mint amilyen például a Szent Kristóf Ház és a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Ambulancia – a rászoruló embereket szolgálják. Munkájukat a Székesfehérvári Egyházmegye, a város vezetése, a Fehérvár Travel Alapítvány és egyéni adományozók támogatásával tudják nap mint nap végezni. Sinkovicsné Máté Hortenzia azt is kiemelte, hogy szoros kapcsolatban vannak az országos Katolikus Karitász vezetésével is.

„Volt régen egy híres szentünk, Szent Lőrinc, aki abban az időben élt, amikor a kereszténységet üldözték. Egyszer elfogták, és azt mondták neki, hogy vagy odaadja az összes vagyonát, vagy kivégzik. Lőrinc ezt hallva mindent szétosztott a szegények között. Másnap elment a katonák parancsnokához, nyomában a szegényekkel, betegekkel, és azt mondta neki: ők az Egyház kincsei.

A mai napon azért jöttem ide, hogy elmondjam nektek, ti vagytok az Egyház kincsei.”

– kezdte köszöntőjét Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKPK elnöke. Mint elmondta, amikor Mindszenty Józsefet kinevezték esztergomi érseknek, első budapesti látogatásán az Auguszta-telep szegényeit kereste fel.

„Volt egyszer egy édesanya – folytatta Székely János püspök –, akinek három gyermeke volt. Egy munkahelyi pszichológiai vizsgálaton megkérdezték tőle, melyik gyermekét szereti a legjobban. Mindegyiket, válaszolta. Ezt nem fogadták el tőle, ezért hozzáfűzte: ha valamelyik elesett, és segítségre szorul, ha valamelyik rosszat tett, és bocsánatot kér, ha valamelyik beteg, és mellette virrasztok, azt szeretem a legjobban.”

Így van velünk az Isten is, aki minden embert szeret, de különösképpen azt, aki rászorul. Ezt kell tennie a hiteles kereszténynek is.

A püspök kiemelte, hálás a karitász szolgálatáért. Több mint négyszáz munkatárs és tízezer önkéntes segíti a legszegényebbeket, a rászorulókat. A Magyar Katolikus Egyház majd’ száz helyen segíti a hátrányos helyzetű gyerekeket.

Sokan sajnos manapság egy piramisszerű világot építenek. A szabad verseny világát, ahol mindenki a csúcsra tör, a pénzért, a sikerért. Pedig egy ilyen világban egyre több a boldogtalan és a megkeseredett ember. Az erősek, a gátlástalanok társadalmában a gyenge, a beteg, az idős ember menthetetlenül lemarad.

Pedig mi nem arra születtünk, hogy magunknak gyűjtsünk, hanem arra, hogy szeressünk és adjunk, alkossunk és építsünk.

A Biblia a társadalmat az emberi testhez hasonlítja, ahol egymásnak tagjai, testvérei vagyunk. Így a beteg és az idős ember nem teher, hanem olyan a számunkra, mint a szüleink. XVI. Benedek pápa mondta, hogy egy társadalom embersége abból derül ki, hogy miként bánik az elesettekkel. A karitász a magyar társadalmat emberségessé és szebbé teszi. „Kívánom, hogy Egyházunk is egyre nagyobb szívvel segítsen és adjon a szegényeknek, az elesetteknek, a rászorulóknak” – hangsúlyozta a püspök.

A tegnapi nap Nagy Szent Gergely pápa ünnepe volt. Róla maradt fenn az a történet, hogy egy alkalommal a mise előtt egy szegény ember éhhaláláról értesült. Ezt hallva levette a miseruhát,és azt mondta: ha Rómában éhen hal egy szegény, a pápa nem méltó arra, hogy misét mondjon. Akkor vagyunk ugyanis hiteles keresztények, ha szavainkat hitelesítik a tetteink. Jézus is arra tanít, hogy arról ismernek meg bennünket, hogy szeretjük egymást. Szombathely Szent Márton városa, ő volt az, aki megosztotta köpenyét a koldussal. Nekünk is meg kell osztanunk azt, amink van azokkal, akiknek nincs.

Köszönöm azt a szolgálatot, amit a karitász munkatársai végeznek ebben az intézményben és az egész országban. Azt kívánom, hogy ebben az otthonban mindig szeretet és öröm uralkodjon.

– zárta köszöntőjét Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKPK elnöke. A püspök végül megajándékozta az otthon lakóit, és meghívta őket Szombathelyre. Török Eszter intézményvezető köszöntője után átadták a maguk készítette kis ajándékot, majd előadással kedveskedtek a püspöknek.

A szeretet erejéről, majd pedig az Ároni áldást énekelték el az elnöki szolgálatát megkezdő Székely János püspöknek. Ezt követően az MKPK elnöke megtekintette a Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász Szent Kristóf Házát.

Fotó: Merényi Zita

Baranyai Béla/Magyar Kurír