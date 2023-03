„Ültess egy fát a béke reményében!” – Majnek Antal nyugalmazott püspök felhívása

„Ültess egy fát a béke reményében!” – hangzott a betlehemi békeláng legutóbbi jelmondata. 2022 decemberében, mint évtizedek óta mindig, a betlehemi Születés-bazilikából elvitték a lángot Bécsbe, ahonnan továbbadták Európa országaiba, templomaiba. A terjesztést többnyire a cserkészek végzik; ifjú cserkészek hozták az idén Rátra is, ahonnan karácsony estig eljuttatták Kárpátalja templomaiba.

Eddig is sokfelé folyt az illegális fakitermelés, de kevés helyen van újratelepítés, újraültetés. A háború kirobbanása óta különösen is pusztul a természet, amely pedig – mi, hívők, tudjuk – nem a miénk, hiszen csak ideiglenes használatra kaptuk a teremtő Istentől.

A békeláng jelmondatának szellemében faültetéssel is kifejezzük hálánkat Isten felé, és ugyanakkor engeszteljük Őt a sok pusztításért, amit most különösen az ellenség folytat szörnyű erővel.

Kérek szépen mindenkit, ültessen legalább egy fát valahol: akár gyümölcsfát, akár erdei fát, vagy akár csak egy bokrot. Húsvétig gyűjtjük össze az ültetett fák számát, hogy a végösszeget felajánljuk a halálon is győzelmes Jézusnak, az Élet Urának, és azt átadjuk elöljáróinknak is, ezzel is kifejezve, hogy aktívan hozzájárulunk a reményhez, az ország újjáépítéséhez.

Csak az lájkolja* ezt a bejegyzést, aki elkötelezi magát, hogy legalább egy fát fog ültetni. (Ha valaki többet is ültetne, megírhatja azt.)

2023. március 1.

Majnek Antal ny. püspök

az ökológia felelőse az ukrán püspöki karban



„Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakaratú embereknek!” (Lk 2,14)



*Az egyházmegye Facebook-oldalán is megjelent a felhívás, ott lehet a „lájk” funkcióval jelezni az elköteleződést.

Forrás és fotó: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye



