„Víz, víz, tiszta víz” – A Veszprémi Főegyházmegye pályázatot hirdet

A játék lehet egy bibliai történet feldolgozását segítő játék, szemléltető eszköz, vagy dominó, memóriajáték, történetmesélő kockák (story kockák), társasjátékok, érzékelő játékok.

Az óvodások és családtagjaik körében készülő játékok esetén fontos szempont a természetes anyagok használata, utalva arra, hogy Isten teremtett világában minden megtalálható számunkra, ami szükséges.

A pályaművek készítéséhez természetes anyagokat kérnek használni, külön figyelve az egyes elemek rögzítésére, összeillesztésére, a mesterséges ragasztóanyagok mellőzésére.

A pályázat során előnyt élveznek azon pályaművek, melyek:

– bibliai tematikával bírnak.

– kizárólag természetes anyagok felhasználásával készültek. (Természetes anyag lehet például fa, nád, gyékény, levelek, egyéb növényi részek, hurkapálcika, fogpiszkáló, agyag, kő, kendermadzag, zsákszövet, raffia, termések stb.)

– újrahasznosított természetes anyagokat is tartalmaznak, és ezt külön bemutatva csatolják is pályaművükhöz. (Újrahasznosított az az alapanyag, melyet már használtak, és már szívesen megváltak volna tőle, de most beépítik a játékba.)

– nem egy alkalomra szól a játék (például kifestő), hanem többször is újra felhasználható.

Az alkotások óvodában való leadási határideje: szeptember 22., péntek.

A legjobb alkotások készítői díjazásban részesülnek.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír