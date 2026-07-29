12 óra alatt tisztították meg és született újjá a Jelenések hegyén álló Mária-szobor Međugorjéban

A Cenacolo Közösség tagjai a rendőrségi nyomozás befejezése után azonnal megkezdték a tisztítási munkálatokat. A festék jellege és a szobor felületének érzékenysége miatt a munkálatok órákig tartottak.

A közösség tagjai közel tizenkét órán át dolgoztak a festék eltávolításán és a károsodások kijavításán.

A nagy szobrot már megtisztították, de a munka még nem fejeződött be teljesen, mivel egy nap alatt nem sikerült minden megrongált felületet helyreállítaniuk. A helyreállításban, takarításban a bijakovići plébániai közösség tagjai is segítenek.

A felújítási munkák helyszínén és idején nagy számban voltak jelen imádkozva a zarándokok, hívek.

A Cenacolo közösség már évek óta szorosan kötődik a međugorjei plébánia életéhez és a zarándokokhoz. Tagjai korábban is segítettek rendet tenni a Jelenések hegyén, környékén, és támogatást nyújtottak azoknak, akik saját erejükből nem tudtak felmászni a szoborhoz.

A súlyos rongálás ellenére a tegnap a liturgikus programok Međugorjéban zavartalanul folytatódtak. A nap folyamán a Szent Jakab-templom felgyújtott szabadtéri oltárát is sikerült helyreállítani, megtisztítani, így az esti szentmisét és imádságot már ott végezték a helyi ferencesek. A szabadtéri oltár előtti területet az esti órákban ismét a szokott módon hívők töltötték meg.

Számos zarándok és helyi lakos a szentmise után a Jelenések hegyére és a Kék kereszthez igyekezett, ahol imádkoztak a nap folyamán a települést megrázó esemény után.

Július 28-án egy 31 éves lengyel állampolgárt rongálás gyanújával letartóztattak. A férfit hajtóvadászatot követően a Ljubuški közelében fekvő Cerna térségében tartóztatták le. A rendőrség folytatja a nyomozást, hogy tisztázza az eset összes körülményét.

Forrás és fotó: Hercegovina.info

Magyar Kurír

(ki)