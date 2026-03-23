133 millió forint gyűlt össze az orosz–ukrán háború kárpátaljai károsultjainak megsegítésére

Az orosz–ukrán háború kezdetének negyedik évfordulójához kapcsolódó összefogás eredményeit és a támogatások felhasználásának részleteit március 23-án mutatták be a Katolikus Karitász országos központjában, Budapesten tartott sajtótájékoztatón.

A háború által sújtott lakosság megsegítésére szervezett adománygyűjtés eredményeként a hívek és támogatók példátlan összefogásának köszönhetően több mint 133 millió forint támogatás gyűlt össze.

A sajtótájékoztatón Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKPK elnöke köszönetet mondott az adományozók nagylelkűségéért.

Beszédében a főpásztor számos bibliai példázattal élve hangsúlyozta: a keresztények mindig válaszoltak a szenvedésre, és ezt a hagyományt kapcsolta össze a jelennel, amikor elmondta, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által szervezett gyűjtés az ukrajnai háború áldozatainak megsegítésére ennek a keresztény lelkületnek a folytatása.

„Szeretném megköszönni mindazoknak, akik megértették ezt a kérést, és nem akartak belelátni semmi mást, csak azt, ami valóban benne volt: a rászorulók megsegítésének szándékát. Ez a segítség valójában csepp a tengerben, apró segítség ahhoz képest, hogy mekkora a szükség. De ennek a kicsiny segítségnek is nagyon fontos üzenete van, és nagyon sokat jelent a kint élőknek. Olyan ez, mint Veronika kendője: nem sokat tudunk adni, mégis a szeretet jele, amely erőt ad, és azt üzeni, hogy együttéreznek velem” – mondta az MKPK elnöke.

Ezt követően Fehér Ferenc, a Kárpátaljai Szent Márton Karitász igazgatója ismertette azokat a programokat, amelyek a befolyt adományokból valósulnak majd meg. Beszámolójában hangsúlyozta: a támogatások létfontosságúak a helyi közösségek számára, és köszönetét fejezte ki a magyar hívek nagylelkűségéért.

Elmondta, hogy intézményeik döntően külföldi adományokból működnek, és sokrétű szolgálatot látnak el. Hetente mintegy 1170 rászorulót, köztük 350 gyermeket segítenek ingyenes ruházattal és étkezéssel.

Emellett az adományok fogadását megkönnyítő logisztikai eszközök beszerzésére, betegek egészségügyi támogatására, valamint mentálhigiénés képzések szervezésére is szánnak forrásokat, különös tekintettel a háborúból hazatérő katonák mentális segítségnyújtására és a frontközeli térségek lakóinak támogatására.

Szkoropádszky Péter, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegyei Karitász igazgatója tájékoztatást adott a háború kitörése óta végzett humanitárius szolgálatról. A szervezet jelenleg több száz érintett családdal áll kapcsolatban, akik komplex támogatásban részesülnek: az anyagi segítségnyújtás mellett mentális, pszichológiai és jogi támogatást is biztosítanak számukra, különös figyelmet fordítva az eltűnt katonák hozzátartozóira.

Hozzátette, hogy a nyári időszakban szervezett programok és táborok a gyermekek és családok lelki regenerációját segítik, míg az idősek ellátását szeretetkonyhák működtetésével, valamint Beregszászon szociális központ létrehozásával támogatják. Mint fogalmazott: „Hálás szívvel gondolunk mindenkire, aki fogja a kezünket, és nem engedi el azoknak a családoknak a kezét, akik a háború terheit viselik.”

A sajtótájékoztatót Zagyva Richárd, a Katolikus Karitász országos igazgatója zárta, aki beszédében kiemelte: a Katolikus Karitász a háború kezdete óta 46 200 menekültnek nyújtott közvetlen segítséget, beleértve a segítőpontokon és a budapesti Integrációs Központban támogatottakat is.

Hozzátette, a határokon túl is folyamatos volt a segítségnyújtás. Kárpátalján és Belső-Ukrajnában több mint 600 tonna adománnyal fejezték ki szolidaritásukat, amely 705 szállítmányban jutott el a rászorulókhoz. A támogatási tevékenységet a jövőben is folytatják.

„Nem lankadt a lelkesedésünk, még ha egyre nehezebb is megszólítani a társadalmat és fenntartani a segélyszállítmányok, az integráció és a krízisellátás hármas küldetését. Ez a gyűjtés mégis azt mutatja, hogy négy év után is van erő az összefogásban. Folytatjuk ezt a munkát, és igyekszünk nemcsak valós segítséget, hanem reményt is közvetíteni.”

A megszólalók egybehangzóan hangsúlyozták: a magyar hívek nagylelkű összefogása ismét bizonyította, hogy a nehéz időkben a közösségi szolidaritás kézzelfogható segítséget tud nyújtani a leginkább rászorulóknak, akik így nem maradnak egyedül.

Forrás és fotó: Katolikus Karitász – Caritas Hungarica

