1400 elsőéves hallgató kezdi meg tanulmányait a szegedi Gál Ferenc Egyetemen

A főpásztor hangsúlyozta: ha lélekben azonosulunk Jézus Krisztussal, akkor részesei leszünk győzelmének.

A megnyitóünnepségen Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes arról beszélt, milyen előnye van annak, hogy egy egyetem egyházi fenntartásban működik.

Dux László rektor szavaiból kiderült, hogy a júniusi tanévzáró óta még a tavalyi csúcsévhez viszonyítva is nőtt a Gál Ferenc Egyetem elismertsége, vonzereje.

Ősztől 1400 elsőéves hallgató oktatását kezdhetik meg az intézményben.



Az elsőéves hallgatók eskütétele után magas színvonalú oktatási és tudományos diákköri felkészítő munkája elismeréseként címzetes egyetemi tanári kinevezést vehetett át Rákóczi Attila, a Békés megyei kormányhivatal főigazgatója.

Az esemény a hallgatói ösztöndíjak átadásával zárult.

Az ünnepség keretében a dóm altemplomában koszorút helyeztek el Glattfelder Gyula püspök és Klebelsberg Kunó kultuszminiszter sírján.

