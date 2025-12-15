174 új boldogért adott hálát XIV. Leó pápa vasárnap

A Szentatya szavai az Úrangyala elimádkozása után:

Kedves testvéreim!

Tegnap a spanyolországi Jaénben boldoggá avatták Manuel Izquierdo áldozópapot és ötvennyolc társát, valamint Antonio Montañés Chiquero áldozópapot és hatvannégy társát, akiket az 1936–1938-as évek egyházüldözése során, hitük iránti gyűlöletből öltek meg. Szintén tegnap Párizsban boldoggá avatták Raymond Cayré áldozópapot, Gérard‑Martin Cendrier-t, a kisebb testvérek rendjének tagját, Roger Vallé papnövendéket, Jean Mestre világi hívőt és negyvenhat társukat, akiket a hit iránti gyűlöletből öltek meg az 1944–1945-ös években, a náci megszállás idején.

Dicsőítsük az Urat ezekért a vértanúkért, az evangélium bátor tanúiért, akiket azért üldöztek és öltek meg, mert népük mellett maradtak, és hűségesek voltak az Egyházhoz!

Nagy aggodalommal kísérem az összecsapások kiújulását a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén. Miközben kifejezem közelségemet a lakossághoz,

a konfliktusban álló feleket arra buzdítom, hogy szüntessenek be mindenfajta erőszakot, és a békefolyamatok tiszteletben tartásával törekedjenek építő párbeszédre.

Szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, rómaiak és zarándokok, akik Olaszországból és a világ más részeiből érkeztetek. Külön is köszöntöm azokat a híveket, akik Belo Horizontéból, Zágrábból, Splitből, Koppenhágából, valamint Dél‑Koreából, Tanzániából és Szlovákiából érkeztek.

Üdvözlöm a Mestre, Biancavilla és Bussi sul Tirino városából érkezett csoportokat; a Mornese Italia Egyesület egykori növendékeit, a Pugliai Filharmonikus Zenekart, a coratói Oasi Nazareth Alapítványt, az alcamói szalézi oratórium fiataljait és a római Pietrelcinai Szent Pio-plébánia bérmálkozóit.

Mindnyájatoknak szép vasárnapot kívánok.

