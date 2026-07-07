24 naperőmű épült a legszegényebb falvakban – 11 milliárdos zöldprogramot zárt az MMSZ

Hazai – 2026. július 7., kedd | 15:46
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Június 30-án hivatalosan is lezárult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat (MMSZ) kiemelkedő mintaprojektje, az RRF energetikai program. A 2022 áprilisában indult projekt mérföldköveit és kiemelkedő eredményeit egynapos szakmai konferencián mutatták be Budapesten, június 17-én.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány által Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének keretében, 10,919 milliárd forint európai uniós és hazai társfinanszírozású, vissza nem térítendő támogatással megvalósított, RRF-3.4.1-22-2022-00001 – Közösségi megújuló energiatermelés és felhasználás elnevezésű projekt június végén hivatalosan is lezárult.

A zárókonferencián Moravcsik László energetika szakterületi vezető ismertette a Szociális naperőmű programot és a Zöld fűtés támogatási program előkészítésének fázisait.

Előadásában kiemelte, hogy az RRF energetikai projekt alapjait a Tiszabőn elindított első kísérleti program kedvező tapasztalatai és eredményei teremtették meg.

Füvesi Ágnes projektvezető részletesen bemutatta a több mint négyéves program célkitűzéseit és elért sikereit: 24 naperőmű és 1 energiatároló épült meg Magyarország leghátrányosabb helyzetű településein. A naperőművek össztermelési kapacitása 15 ezer kWp – ennek az energiának az értékesítéséből 2200 rászoruló, elsősorban gyermekes család részesült egészséges, korszerű fűtést eredményező támogatásban.

A programban dolgozó szakértők hangsúlyozták a villamosenergiáról szóló törvény energiaközösségekről szóló paragrafusának módosításában elért jelentős eredményeket, és egyöntetűen kijelölték az energiaközösségek törvényi meghatározásának további fejlesztési lehetőségeit.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány programja kiváló példája annak, hogyan fordítható a megújuló energia a leginkább rászoruló családok felzárkóztatására és támogatására, és hogyan hozható létre egy innovatív, önfenntartó támogatási modell.

A projekt főbb adatai

a projekt címe: Közösségi megújuló energiatermelés és felhasználás
a projekt azonosító száma: RRF-3.4.1-22-2022-00001
a kedvezményezett neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány 
a megvalósítás helyszíne: Magyarország felzárkózó települései
a támogatás összege: 10 919 384 709 forint
a támogatás mértéke: 100 százalék 
a projekt befejezési dátuma: 2026. június 30.
támogató alap: helyreállítási és ellenállóképességi eszköz

A projektről bővebben IDE kattintva, valamint a www.fete.hu oldalakon olvashatnak.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír

#gazdaság #Magyar Máltai Szeretetszolgálat #szolidaritás

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