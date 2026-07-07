24 naperőmű épült a legszegényebb falvakban – 11 milliárdos zöldprogramot zárt az MMSZ

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány által Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének keretében, 10,919 milliárd forint európai uniós és hazai társfinanszírozású, vissza nem térítendő támogatással megvalósított, RRF-3.4.1-22-2022-00001 – Közösségi megújuló energiatermelés és felhasználás elnevezésű projekt június végén hivatalosan is lezárult.

A zárókonferencián Moravcsik László energetika szakterületi vezető ismertette a Szociális naperőmű programot és a Zöld fűtés támogatási program előkészítésének fázisait.

Előadásában kiemelte, hogy az RRF energetikai projekt alapjait a Tiszabőn elindított első kísérleti program kedvező tapasztalatai és eredményei teremtették meg.

Füvesi Ágnes projektvezető részletesen bemutatta a több mint négyéves program célkitűzéseit és elért sikereit: 24 naperőmű és 1 energiatároló épült meg Magyarország leghátrányosabb helyzetű településein. A naperőművek össztermelési kapacitása 15 ezer kWp – ennek az energiának az értékesítéséből 2200 rászoruló, elsősorban gyermekes család részesült egészséges, korszerű fűtést eredményező támogatásban.

A programban dolgozó szakértők hangsúlyozták a villamosenergiáról szóló törvény energiaközösségekről szóló paragrafusának módosításában elért jelentős eredményeket, és egyöntetűen kijelölték az energiaközösségek törvényi meghatározásának további fejlesztési lehetőségeit.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány programja kiváló példája annak, hogyan fordítható a megújuló energia a leginkább rászoruló családok felzárkóztatására és támogatására, és hogyan hozható létre egy innovatív, önfenntartó támogatási modell.

A projekt főbb adatai a projekt címe: Közösségi megújuló energiatermelés és felhasználás

a projekt azonosító száma: RRF-3.4.1-22-2022-00001

a kedvezményezett neve: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány

a megvalósítás helyszíne: Magyarország felzárkózó települései

a támogatás összege: 10 919 384 709 forint

a támogatás mértéke: 100 százalék

a projekt befejezési dátuma: 2026. június 30.

támogató alap: helyreállítási és ellenállóképességi eszköz

A projektről bővebben IDE kattintva, valamint a www.fete.hu oldalakon olvashatnak.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír