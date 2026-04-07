25. alkalommal rendezték meg a Cultura Nostra Kárpát-medencei történelmi vetélkedőt

A verseny küldetése, hogy a Kárpát-medence egész területéről nevező középiskolások tudását elmélyítse a magyar történelem egy-egy fontos fejezetére vonatkozóan. Célja továbbá, hogy erősítse a magyar fiatalság összetartozás-tudatát.

Ahogy az eredményhirdetésen Hortobágyi T. Cirill főapát fogalmazott, ezt a korszakot idegen megszállás, iszlám hódítás, háború, vallási és politikai megosztottság jellemezte, ugyanakkor a hősies helytállás, a kulturális fellendülés, a vallási megújulás és az újjáépítés időszaka is volt. „Izgalmas korszak, amiből lehet tanulni, akár a mai háborúkkal sújtott, megosztott világunkra nézve is” – mondta a főapát.

Beszédében kiemelte, hogy a pannonhalmi monostor története szorosan összefonódik hazánk történelmével, és a szerzetesközösség elmúlt ezer évének legnehezebb periódusa volt a Mohács utáni időszak. Emlékeztetett, hogy a magyar királyság területén a középkorban több mint 80 bencés apátság működött, de a 16. század végére ezek kivétel nélkül elenyésztek. Pannonhalma is elnéptelenedett: 1585-ben a szerzetesek elhagyták, és a monostor több évtizedig végvárként működött.

Az épületegyüttes ebben az időszakban súlyos károkat szenvedett: többször leégett és török kézre került, majd 1639-ben a szerzetesek visszatértek és újjáépítették. „Épp ennek a háznak a története mutatja, hogy bármilyen nehéz időszak után is fel lehet állni, Isten segítségével, egymással összefogva túl lehet jutni a nehézségeken.”

A főapát köszönetet mondott a diákoknak szorgalmukért és kitartásukért, a felkészítő tanároknak az igényes szakmai munkájukért, a zsűrinek az objektív és bátorító értékelésekért, a szervezőknek – a Főapátság és a Rákóczi Szövetség munkatársainak – pedig a lebonyolításban nyújtott segítségért.

A Rákóczi Szövetség nevében Ősi Barnabás alelnök örömét fejezte ki a negyed évszázada tartó szoros és jó együttműködés miatt. Elárulta azt is, hogy a legjobb három csapat és felkészítő tanáraik jutalomként Sátoraljaújhelyen vehetnek részt egy táborozáson, ahol Rákóczi nyomába szegődhetnek.

A versenyt Cséfalvay Tamás szakmai felelős és Fazekas István, a zsűri elnöke értékelte. Cséfalvay Tamás hangsúlyozta, hogy a verseny nemcsak az anyaországot, hanem az egész Kárpát-medencét összefogja jelezve azt, hogy a magyar történelem közös kultúrkincsünk, amit őriznünk kell. A Cultura Nostra egyik nagy értékének tartja, hogy a diákokat igazi tudományos munkára készteti és közvetíti a diákoknak, hogy mélységi tudás csak szorgalommal és könyvekből szerezhető.

Fazekas István, a zsűri elnöke kiemelte: örömteli látni a versenyzők tudását, lendületét és vidámságát. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatója hangsúlyozta, hogy a történelem ismerete és szeretete közösségépítő és megtartó erő, ezért fontos, hogy a diákok a jövőben is megőrizzék érdeklődésüket a múlt iránt.

