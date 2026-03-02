25 éves jubileumát ünnepelte az Öveges József Tanáregylet

Elsőként Szenthe-Tormássi Anna igazgatóhelyettes a KaPI nevében köszöntötte a résztvevőket.

Leibinger Jánosné, az egyesület leköszönő elnöke Az egyesület 25 éve címmel mutatta be a tanáregylet sokszínű munkáját, rendezvényeit, együttműködését más pedagógus szervezetekkel.

Az előadás interaktív perceiben közös ének elevenítette fel egy korábbi, a természettudományos törvények megzenésítésére kiírt pályázat díjnyertes alkotásait.

Az elnök köszönet mondott a leköszönő választmánynak és ellenőrző bizottságnak. Megemlékezett azokról, akik sokat tettek az egyesület sikereiért és külön köszöntötte a megjelent egykori alapító tagokat.

Megköszönte Rajkányi Lajosné választmányi tag több évtizedes, kiemelkedő színvonalú, áldozatos munkáját.

Márialigeti Károly, Oláh Gábor, Szegeczky Tibor, Juhász András, Cech Vilmos, Varga Antal és Leibinger Jánosné alapító tagok és Rajkányi Lajosné

Az előadás után Szekér Borbála elnökhelyettes megköszönte Leibinger Jánosnénak az egyesület érdekében végzett sokoldalú tevékenységét.

A 25 évről szóló megemlékezés lezárásaképpen az ünneplőkről közös emlékfotó készült.

Az előadás után a meghirdetett jubileumi diákpályázatok eredményhirdetése és díjazott pályaművek bemutatása következett.

Délután megválasztották az egyesület új vezetőségét. Az egyesület új elnöke Szekér Borbála lett, aki eddig a napig az elnökhelyettesként vett részt a munkában.

Forrás és fotó: Öveges József Tanáregylet

Magyar Kurír