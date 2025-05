27. alkalommal tartották meg a Hám János-napokat Szatmárnémetiben

Az ünnepséget csütörtökön reggel püspöki szentmisével nyitották meg a szatmárnémeti székesegyházban, amelynek Schönberger Jenő megyéspüspök volt a főcelebránsa.

A szentbeszédet Miklós Claudiu SJ, a palermói Gonzaga Campus lelkipásztori igazgatója, az intézmény korábbi spirituálisa mondta, aki prédikációjában a keresztény remény mibenlétéről elmélkedett.

Arra hívta fel a figyelmet, hogy a remény nem a tökéletes körülményekből fakad, hanem abból a bizonyosságból, hogy Isten hűséges és küldetést bíz ránk. A remény embere az, aki hűséggel és szeretettel szolgál, és akkor is kitart, amikor nehéz. A remény forrása nemcsak önmagunkban, hanem a másik ember tekintetében, egy barát, tanár vagy szülő támogatásában is megmutatkozik.

A prédikációban elhangzott Boldog Carlo Acutis gondolata is: „Mindenki eredetinek születik, de sokan másolatként halnak meg.” Ezzel a gondolattal is bátorította a jelenlévőket Miklós Claudiu SJ, hogy merjék felfedezni és megélni saját hivatásunkat. Az iskola mint formáló közösség, a tudás és a hit közös tere, ahol a fiatalok nemcsak tanulnak, hanem saját küldetésükre is rátalálhatnak.

Ferenc pápa szavaira utalva a szónok kiemelte: a remény nem egyéni menekülés, hanem közös felelősség, amely ma cselekvő szeretetként ölt testet. Krisztus arra hív, hogy jelenlétünkkel és tetteinkkel legyünk saját életünkben és mások életében is a remény hordozói.

A szentmise után a résztvevők koszorút helyeztek el Hám János püspök székesegyház előtti szobránál. A méltóságteljes pillanatokat a líceum egyik diákja, Lucaci Hanna szavalata tette még emlékezetesebbé.

A nap során a Megmaradás Házában és az iskola különböző helyszínein zajlottak programok: előadások, vetélkedők, sport- és kulturális programok. Miklós Caludiu SJ előadása A remény embere címmel mély lelki útravalót adott a jelenlévőknek; a Fanea József püspöki titkár által összeállított kisfilm Hám János püspök boldoggá avatásának folyamatába engedett betekintést.

A diákközösség számára szervezett vetélkedők – a remény a Szentírásban, a SzakMaraton, a KvízPárbaj és a különféle bajnokságok – közösségépítő céllal zajlottak. A Zár-óra szabadulójáték és a JátékMester társasjáték is azt a célt szolgálta, hogy a fiatalok a játék és együttműködés révén élhessék meg az összetartozás örömét.

Különösen figyelemreméltó volt a Hivatások hangjai című pódiumbeszélgetés, amelyen orvos, ügyvéd, mérnök és szállodaigazgató osztották meg életútjukat a pályaválasztás előtt álló diákokkal és szüleikkel. Az est zárásaként a The Phoenix SM zenekar koncertje hozott könnyed, ugyanakkor értékes zenei élményt a jelenlévőknek.

A rendezvénysorozat második napján, pénteken került sor a XVI. Hám Zenei Versenyre, mely a tehetséges diákok bemutatkozási fóruma. A zsűriben helyet foglalt Varga György fizikatanár, a szatmárnémeti Algorithm együttes tagja. A díjátadó ünnepség méltó zárása volt a kétnapos programsorozatnak.

Az esemény ideje alatt látogatható volt az Erasmus+ program keretében készült interaktív kiállítás is, Kultúrséta hat országon át címmel, amely nemzetközi kulturális párbeszédet és nyitottságot közvetített.

