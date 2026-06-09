28. alkalommal imádkoztak elsőszombati TÉRdeplő rózsafüzért a Szent István-bazilika előtti téren

Számos helyen imádkoztak párhuzamosan magyar férfi testvérek térdelve, határokon innen és túl, például Csíksomlyón, de más nemzetek fiai is szerte a világban. Térképen ITT láthatók azok a helyszínek, ahol elsőszombatonként magyar férfiak imádkozzák a szentolvasót. Az alkalomról készült videó alább megtekinthető.

Az imádság elején Cseh Zoltán atya tanításában a kereszt alatt álló Szűzanya példáján keresztül beszélt a hitben való állhatatosságról és a hűségről.

Az „állás” szimbolikája

Az állás a kitartást és a hűséget fejezi ki a kísértésekkel teli világban. Bár az ember elbukhat, a leborulás, a letérdelés, azaz a térden állás Isten előtt valójában a lélek igazi felemelkedését, az imádást és a hódolatot jelenti.

Mária mint anyai oltalom

A jánosi evangéliumra utalva emlékeztetett, hogy Jézus a kereszten Máriát bízta a tanítványra (és rajta keresztül az emberiségre) anyaként. Máriához fordulva és az életet Krisztusnak átadva a sátán elveszíti a hatalmát a hívők felett.

A jó harc és az Oltáriszentség

Pál apostolt idézve a hit jó harcának megharcolására buzdított, amelyhez a közelgő úrnapja kapcsán az Oltáriszentséget nevezi meg a legfőbb erőforrásnak és tápláléknak, hogy a hétköznapokban se gyengüljünk el.

Mária fiainak, az engesztelésnek, a kiengesztelésnek az identitását megalapozó újszövetségi és evangéliumi igerészeket olvastak fel.

A szervezők információi szerint más egyházmegyében is tervezik az imádság elindítását, amelyet némi tudnivalóval segítenek.

Hívják, buzdítják a férfi testvéreket, hogy a helyi plébániákon indítsanak havonta férfi rózsafüzér imaalkalmakat, lehetőleg – de nem kizárólagosan – személyesen, ajánlottan minden hónap 3. hetében. Köszönettel veszik, ha egy-egy rózsafüzért imádkozó helyi férficsoport elindulásáról értesítést küldenek e-mailben.

A Mária Fiai oldalon keresztül lehet csatlakozni a rózsafüzért naponta imádkozó férfiak táborához.

A térden állva mondott szentolvasó ima bátorrá tesz. Merj imádkozni férfiként, hogy a kegyelem legyen az első minden téren! – írják a felhívásban.

Rózsafüzért imádkozó férfiak részére ismét lelkigyakorlatot szerveznek Međugorjéban szeptember 24–28. között. Jelentkezni az űrlap kitöltésével lehet.

A szervezők kérik, hogy az érdeklődők iratkozzanak fel YouTube-csatornájukra. Ezzel segítik, hogy a havonta megtartott imádságot élőben is közvetíthessék.

Forrás: Mária Fiai, Szívek Szövetsége és Missziója, TÉRden Álló Férfiak Rózsafüzér-Szentolvasó Ima Szövetsége és Missziója

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír