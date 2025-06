75. tanévét zárta a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Hálaadó ünnepi vecsernyére gyűltek össze a főiskola oktatói, a most diplomázó végzős hallgatók és meghívott vendégeik a nyíregyházi Szent Miklós-székesegyházban. A szertartást Dobos András, a szeminárium rektora, a főiskola rektorhelyettese vezette Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita, a főiskola nagykancellárja és Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök jelenlétében.

Az ezt követő ünnepségen az elnökséget Kocsis Fülöp metropolita, nagykancellár; Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök, Odrobina László megbízott rektor, Dobos András rektorhelyettes, Seszták István, a főiskola fenntartói biztosa és Horváth Tamás, a rektori tanács tagja alkották. Az eseményen jelen volt György László, a Miniszterelnöki Kabinetirodát képviselő kormánybiztos és Gloviczky Zoltán, a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora.

Elsőként Kocsis Fülöp érsek-metropolita, a hittudományi főiskola nagykancellárja köszöntötte az ünneplőket. Mint fogalmazott: gazdag esztendő áll most mögöttünk, ezt mutatja a nagyszámú jelenlévő és ezt mutatják az intézmény elmúlt években indult új szakjai is. Ezzel a főiskola igazodik a világ igényeihez. Ugyanakkor egyre töredezettebb és összetettebb világunkat átfogja a mindenható Isten. És hogyha imádságainkban nem mulasztjuk el, hogy Hozzá forduljunk, akkor ez az egyre bonyolultabbá váló világ megmarad egységesnek, legalábbis az Isten szemében, és általa mi is az Ő szemével tudjuk látni.

Mindenki egy-egy életsorsot hozott ide a főiskolára, és azzal gazdagította főiskolánk közösségének életét. Bízunk abban, hogy gazdag bizánci életünkkel, hitvilágunkkal, imádságainkkal mi is tudtuk gazdagítani az ő életüket – köszöntötte a főpásztor a végzős hallgatókat.

Odrobina László rektor ünnepi köszöntőjében rámutatott, az igazság, a barátság és a közösség olyan ajándékok az életünkben, amelyekért felelősséggel tartozunk. Mindhárom szorosan kapcsolódik ahhoz a küldetéshez, amelyet a most végzett hallgatók magukkal visznek. Legyetek tanítói az igazságnak – Krisztus igazságának! Legyetek barátai az embereknek – ahogy Jézus barátja volt a tanítványainak! És legyetek élő tagjai annak a közösségnek, amelyet a Szentlélek éltet, és amelyben a ti küldetésetek is beteljesedik! – fogalmazott a rektor.

György László kormánybiztos a Tanítsunk Magyarországért programról szólt, mivel a programba most bekapcsolódik a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola is. Ennek keretében olyan gyerekeknek segítenek, akik bár szinte mindannyian elvégzik az általános iskolát, de középfokon több mint a felük korai iskolaelhagyóvá válik, és nem szerez szakmát sem. Ezért általános iskolás korukban mentorokat rendelnek melléjük, és egyetemistákat készítenek fel és kérnek meg, hogy foglalkozzanak velük, hogy az iskolaváltás jelentette megpróbáltatást akadálymentesen vegyék, és legalább szakmát tudjanak szerezni. Jelenleg országszerte 22 egyetem 800 egyetemistája mentorál 3700 általános iskolás gyermeket.

A diplomák átadása után megemlékeztek az intézményben egykor végzett jubiláló papokról is.

A főiskola hagyományaihoz híven idén is díjazta az év pap és civil hitoktatóját. A civilek közül a Miskolci Egyházmegye hitoktatója, Kissné Szegedi Krisztina vehette át az elismerést. A papi hitoktatói elismerést idén Gelsei Gábor atyának ítélte oda a Nyíregyházi Egyházmegye Hitoktatási Irodája.

Egy különleges rendezvény zárására is sor került a tanévzáró ünnepségen. Március 25-én indították útnak a „Lépj velünk” kezdeményezést. Arra kérték a kihívásba bekapcsolódókat, hogy napi 7500 lépést tegyenek a főiskoláért, a főiskolára gondolva, vagy akár 500 ezer lépést tegyenek meg örömhírvétel ünnepétől június 20-ig. Több mint 150-en gyalogoltak, sétáltak a 75 éves főiskolát magukénak érezve; nyolc kategóriában díjazták a résztvevőket.

Az ünnepségen Kocsis Fülöp megköszönte a rektori tanács elmúlt években végzett áldozatos munkáját, majd kihirdette, hogy 2025. augusztus 1-jétől a rektori feladatokat Galambvári Péter veszi át.

Az ünnepség a Szent Atanáz-kórus előadásával zárult, majd a hagyományoknak megfelelően a vezetőség és az oktatók pezsgős koccintáson vettek részt a friss diplomásokkal.

A végzettek, a rubin-, gyémánt- és aranydiplomás papok, a tanév során kiemelkedő teljesítményükért könyvjutalomban részesült diákok, valamint a „Lépj velünk” program díjazottainak névsora ITT olvasható.

Szöveg: Vándor Ilka/Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Fotó: Király András

Forrás: Görögkatolikus Metropólia

Magyar Kurír