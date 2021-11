77 éves vágy teljesedett be: új templomot áldottak meg Dunaharasztiban

Dunaharaszti rákócziligeti lakóinak növekvő száma miatt az 1920-as években vált szükségessé önálló templom építése a település központjában álló Szent István-templom mellett. Az akkori templom 1933-ban készült el. 1944-ben a visszavonuló német hadsereg mindkét dunaharaszti templomot felrobbantotta. A Szent István-templomot a háború után újjá tudták építeni, de a rákócziligeti hívek a plébániaépületben kialakított szükségkápolnát használták egészen napjainkig.

Az egyházközségben a második világháború vége óta élt a vágy, hogy a felrobbantott templom helyébe újat építsen. Láng András plébános és az egyháztanács közösen döntött 2012-ben az új templom megépítéséről, amelyet a helyi hívek éppúgy, mint a település másik közösségének, a Szent István-plébániának a hívei is támogattak.

„Úgy érezzük, hogy a kornak, amelyben élünk, szüksége van jelre Dunaharaszti városának szívében. Olyan templomot szeretnénk építeni, amely külsejében félreérthetetlenül jelzi Isten jelenlétét városunkban, belül pedig megőrzi az eddig kialakult meleg, befogadó és családias légkört. Fontosnak tartjuk emellett, hogy ez a munka az egyházközséget még jobban összekovácsolja” – olvasható a templomépítés céljairól a közösség weboldalán. Az ötlettől a megvalósulásig közel tíz év telt el, a tervek elkészítésére meghívásos pályázatot írtak ki.

Apró Tamás építész így emlékszik vissza a kezdetekre: „Mi is felkérést kaptunk, mint dunaharaszti lakosok, annak ellenére, hogy a mi építészirodánk elsősorban irodaházak tervezésével, belsőépítészeti kialakításával foglalkozott. Először nem is akartunk indulni a pályázaton, mert nem éreztük magunkénak a feladatot; nagyon klasszikus templomot nem akartunk tervezni. A végső lökést az adta meg, amikor a torony ötlete és annak formája – egy kecses, eltérő méretű oldalakkal rendelkező tömb – megszületett bennünk. Olyat épületet képzeltünk el, amely modern vonalú, minimalista stílusú, és megjelennek benne a sváb jegyek is, utalva Dunaharaszti gyökereire.”

A hét tervkoncepciót szakmai bírálatra és közönségszavazásra is bocsátották, ez utóbbin csak a város lakói szavazhattak, hogy valóban a helyiek véleményét tükrözze az eredmény. A koncepció, a műszaki megvalósíthatóság és a közönségszavazás eredményképpen a dunaharaszti illetékességű Archimon Építész Stúdió (Apró Tamás, András László, Hegedűs Klára) tervei alapján épült meg az új templom.

„Egyértelmű cél volt, hogy az épület ne csak hetente egyszer a szentmisét, hanem a közösség életét is szolgálja. A főbejáraton érkeznek a hívek, de a mise végén lehetőségük van arra, hogy az árkádos oldalsó kijáraton át az udvarra menjenek, ahol találkozhatnak egymással, és a gyerekeknek is megfelelő tér áll rendelkezésre” – magyarázta Apró Tamás a koncepciót.

2014 novemberében tették le az új templom alapkövét. 2015-ben elkészült az alapozás, 2016-ban a szerkezet, az ablakok és a tető. 2017 végén kezdődött a szigetelés, cserepezés. 2018–19-ben került sor a teljes burkolás, festés, nyílászárók, fűtés-hűtés, elektromos hálózat, vakolás, világítás, vizesblokk és a szentély kialakítására. 2020-ban a hangosítás, vetítés megoldása következett, majd az új orgona beszerzését követően elkészültek a Szent Imre herceg életét felidéző színes üvegablakok. Ezután már csak a külső üvegezés, a napelemek telepítése, bútorok és padok beszerzése, burkolás volt hátra.

2021-ben az önkormányzat támogatásával a templom előtti teret is kialakították, amelynek egy része közparkként működik, összekapcsolódva a helyi kerékpárúttal.

Az építkezés összesen 200 millió forintos költségvetésből valósult meg, amelyhez hozzájárultak a helyi hívek, az egyházmegye, a németországi testvérváros lakosai, az önkormányzat, és az állam is.

„Ez a templom azért épült, mert voltak hívek, akik igényelték. A sok évig kápolnaként használt egykori plébániaépület már nagyon szűkös volt. Egyértelműen elmondható, hogy

a több éves templomépítési folyamat végére a hívekből is közösség épült. Mindig minden feladatra találtuk helyben segítséget, sokak munkájából épült fel a templom

– tette hozzá az építész.

A templomot Marton Zsolt váci püspök október 30-án áldotta meg. Az aznapi evangéliumra utalva (Jn 4,19–24) emlékeztette a híveket Jézus szavaira: Isten igazi imádói lélekben és igazságban imádják őt.

Nekünk, embereknek szükségünk van fizikai helyre és időre az imádathoz. Szükségünk van liturgiára, mert itt a földön testből és lélekből állunk, dicsőítésünket az anyagvilág művészileg megformált alkotásain keresztül fejezzük ki.

A templom megáldásának az ünnepe erre utal: dicsőítjük az Urat és hálát adunk az ő teremtményeiért. „A mai napon hálát adunk családjainkért, plébániai közösségünkért, és az imádság helyét biztosító templomunkért. Kérjük Istent, hogy a jövőben is tudjuk Őt tiszta szívből dicsőíteni és egymást közösségként szeretni, hogy majd a mennyei liturgiában már csak lélekben és igazságban imádjuk az Urat!” – zárta szentbeszédét a főpásztor.

A szentmisét követően szeretetvendégséget és családi napot tartottak a templomkertben, amelyet este egyházközségi jótékonysági célú vigadalom követett a dunaharaszti és taksonyi hívek részvételével.

