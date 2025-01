A 2025-ös szentév a türelemben való megerősödés, az öröm, a pihenés éve

1. Gyógyulhatunk

1300 óta minden 25. évben jubileumi szentévet hirdetnek a Katolikus Egyházban, így 2025-ben kivételes, ünnepi évet írunk. Ez az év a megbocsátás ünnepe: a bűnök eltörlésének, a gyógyulásnak, az örömnek és a pihenésnek az időszaka.

2. Bocsánatot nyerhetünk

A Szentatya kérése: a börtönkapuk nyíljanak meg, az országadósságok törlődjenek el, a migránsok találjanak új otthont. A 25 pontból álló Spes non confundit (A remény nem csal meg) kezdetű pápai bulla a betegekért, az idősekért, a kábítószerfüggőségben szenvedőkért, valamint a teremtett világ tiszteletben tartásáért is kéréseket, javaslatokat fogalmaz meg.

3. Reménykedhetünk

A szentév mottója: „A remény zarándokai”, de akik nem tudnak Rómába zarándokolni, azoknak Magyarországon is kijelöltek olyan helyeket, ahol elnyerhető a szentévi búcsú. Az egyik legismertebb zarándokhelyünk, Mátraverebély-Szentkút is egy ilyen hely. A búcsú révén megszabadulhatunk az ideigtartó büntetéstől. Ami azt jelenti, ha most meghalnánk, felmentést kapnánk a tisztítótűz alól, vagy a már a tisztítótűzben szenvedők közül egyet a mennyországba juttathatunk.

4. Felszabadulhatunk

Egy gyónás alkalmával ugyan feloldozást nyerünk a bűneink alól, de sokszor ott maradnak a helyrehozhatatlannak tűnő következmények. Például az, akivel rendezni kellett volna valamilyen konfliktust, már meghalt. Ilyenkor Isten a segítségünkre siet, hiszen ő mindenható. El tudja törölni a bűnök következményeit is. Mivel pedig közösségben vagyunk az elhunytakkal is, értük is tudunk tenni.

5. Megerősödhet a türelmünk

A türelmetlenség népbetegséggé vált, mindent most rögtön akarunk. A technika fejlődésével állandó nyomás került ránk: egy hajtás lett az élet. Nincs elég erős hitünk, hogy ezen változtassunk. A jubileumi év viszont az ezzel való szakításra indít bennünket. Ha például egy héten egyszer offline napot tartunk, azzal már teljes búcsút nyerhetünk a szokásos feltételekkel, vagyis ha 8 napon belül gyónunk, részt veszünk egy szentmisén és áldozunk, emellett pedig elimádkozzuk a pápa szándékára a Miatyánkot, az Üdvözlégyet és a Hiszekegyet.

6. Rátalálhatunk a természet ritmusára

A szentév a türelemben való megerősödés éve is. Ebben nagy segítségünkre lehet a természet, amely megmutatja, hogy mindennek eljön a maga ideje, azt nem lehet sürgetni. Hiába szeretnénk előbb nyarat, nem lesz. Ha esik, ha hideg van, kénytelen vagyunk elfogadni. A természet ritmusa egyben Isten törvénye. Erre a ritmusra érdemes rátalálni. A természet az elfogadást, a türelmet tanítja nekünk, ha így fordulunk felé.

7. Megérkezhetünk

Előbb-utóbb mindenki megérkezik az Isten elé, és jó, ha erre rákészülünk, és számot vetünk az életünkkel. Hálásak lehetünk személyekért és eseményekért, megköszönve azt, aki van és ami van. Isten nem várja el, hogy maximalisták legyünk, ő elfogad bennünket úgy is, ahogy vagyunk, és segít, hogy tudjunk jobbak lenni.

8. Segíthetünk

Az embertársaink felé fordulással, egy jó cselekedettel, például egy idős vagy beteg szerettünk meglátogatásával is elnyerhetjük a teljes búcsút.

9. Kiengesztelődhetünk

A szentév kiváló alkalom, hogy visszataláljunk a Jóistenhez, ha esetleg eltávolodtunk tőle. Ez az ünnep nem csak a „nagyon” katolikusok számára van fönntartva, hiszen az üdvösség kapuja mindenki előtt kitárult a kiengesztelődés, és a megbocsátás lehetőségére. Éljünk vele!

Forrás: Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhely

Fotó: Merényi Zita; Lambert Attila

Magyar Kurír