A 97 éves Ernest Simoni albán bíboros Assisiben imádkozott a világ békéjéért

Egy megható nap

Az albán bíboros, aki április 7-én ünnepli pappá szentelésének 70. évfordulóját, megható napnak nevezte „amikor a világ minden tájáról érkezett több ezer zarándokot láthattam, minden korosztályból – sok fiatalt, akik az Egyház reményét és jövőjét jelentik. Mindannyian a béke és a hit városába jöttek imádkozni, hogy találkozzanak a szeráfi Szent Ferenccel, nagy tanítványával, Szent Klárával, valamint korunk szentjével, Szent Carlo Acutisszal.”

A Poverello nyomdokaiban

A bíboros idős kora (97 éves) ellenére sem akarta kihagyni az assisi látogatást. Elmondta, a rendszerváltáskor, 1990-ben történt kiszabadulása után csak 2000-ben járt ott először.

Ernest Simoni tízéves volt, amikor először lépte át a skadari ferences kolostor küszöbét, felvéve az Enrico testvér nevet, beteljesítve ezzel nagy vágyát, hogy szegénységben éljen az „assisi Poverello” nyomdokaiba lépve. A kommunista rezsim idején, 1948-ban a hatalom ügynökei megtámadták a ferences rendházat, ahol élt; a szerzeteseket mind kivégezték, mert a nép esküdt ellenségeinek bélyegezték őket, köztük az ő novíciusmestereit és elöljáróit is a szeme előtt lőtték le.

Imádság Szent Klára és Szent Carlo Acutis közbenjárásáért

Assisiben a bíboros – akit Ferenc pápa több alkalommal is „élő vértanúnak” nevezett – misét mutatott be a Szent Klára-protomonostorban, ahol a szent sírjánál is imádkozott. Ezt követően a klauzúrában élő klarissza nővérekkel találkozott.

A napot végül az assisi Santa Maria Maggiore-templomban fejezte be, ahol Szent Carlo Acutis sírja előtt mélyült el az imádságban.

Forrás és fotó: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Hollósi Judit/Magyar Kurír