A Balaton környéki templomok nyári miserendje 2026-ban

Hazai – 2026. június 24., szerda | 18:50
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A korábbi évek hagyományához híven idén is közöljük a Balaton környéki települések templomainak nyári miserendjét.

A táblázat néhány távolabbi, turisztikai szempontból jelentős település (Sümeg, Veszprém, Zirc, Hévíz, Zalakaros) miserendjét is tartalmazza.

A miserendben szereplő katolikus templomok helyét feltüntettük a balatoni templomtérképen.

A Balaton környéki miserend IDE KATTINTVA érhető el.

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a nyári miserend néhány templom esetében csak a nyári időszak egy részében, például július elejétől augusztus 20-ig érvényes, ezért érdemes az egyes településeken helyben is tájékozódni.

Az esetleges időpontváltozásokról az érintett plébániák jelzéseit a miserend@katolikus.hu e-mail-címen köszönettel fogadják.

Forrás: Katolikus.hu

Fotó: Nádudvari Dorottya

Magyar Kurír

#egyházmegyék #liturgia #programok

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