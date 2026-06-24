A Balaton környéki templomok nyári miserendje 2026-ban

A táblázat néhány távolabbi, turisztikai szempontból jelentős település (Sümeg, Veszprém, Zirc, Hévíz, Zalakaros) miserendjét is tartalmazza.
A miserendben szereplő katolikus templomok helyét feltüntettük a balatoni templomtérképen.
A Balaton környéki miserend IDE KATTINTVA érhető el.
Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a nyári miserend néhány templom esetében csak a nyári időszak egy részében, például július elejétől augusztus 20-ig érvényes, ezért érdemes az egyes településeken helyben is tájékozódni.
Az esetleges időpontváltozásokról az érintett plébániák jelzéseit a miserend@katolikus.hu e-mail-címen köszönettel fogadják.
Forrás: Katolikus.hu
Fotó: Nádudvari Dorottya
Magyar Kurír
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