A Balaton környéki templomok nyári miserendje 2026-ban

A táblázat néhány távolabbi, turisztikai szempontból jelentős település (Sümeg, Veszprém, Zirc, Hévíz, Zalakaros) miserendjét is tartalmazza.

A miserendben szereplő katolikus templomok helyét feltüntettük a balatoni templomtérképen.

A Balaton környéki miserend IDE KATTINTVA érhető el.

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a nyári miserend néhány templom esetében csak a nyári időszak egy részében, például július elejétől augusztus 20-ig érvényes, ezért érdemes az egyes településeken helyben is tájékozódni.

Az esetleges időpontváltozásokról az érintett plébániák jelzéseit a miserend@katolikus.hu e-mail-címen köszönettel fogadják.

Forrás: Katolikus.hu



Fotó: Nádudvari Dorottya



Magyar Kurír