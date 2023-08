A balatoni táj lelki arca – Templomok nyomában a magyar tenger körül

A Luther Kiadó gondozásában megjelent kötet segítségével felfedezhetjük legnagyobb tavunk környékének építészetbe rejtett lelkiségét – olvasható az evangélikus.hu ajánlójában.

A 2020-ban megjelent Templomséták Budapesten és a 2021-ben kiadott Templomséták a Dunakanyarban című kötet után Zubreczki Dávid ismét utazásra hívja a szakrális terek megismerésére nyitott olvasóközönségét. A 2023-as Templomséták a Balaton körül című, a sorozat korábbi köteteinek felépítését követő, de talán még elegánsabb könyv olyan tájat mutat be, amelyről csupán a könyv fellapozása előtt gondoltuk azt, hogy valamennyire ismerjük.

Hamar megyőz a kötet arról, hogy ha a Balatonra készülünk, akkor korántsem csak a kulináris vagy a természetjáró útikalauzokból érdemes tájékozódni – bár ezeket sem érdemes kihagyni –, ugyanis, amint a szerző írja, „ezek a házak mesélnek a táj geológiájáról is: hogy hol, milyen kőzetekből álltak például a hegyek alattuk. Elárulják, merre kanyarogtak a régi öblök […]. Leolvasható róluk az elmúlt ezer év összes divathulláma, virágkora, véres és ínséges időszaka.”

A kötet első fele az északi partról, Balatonfűzfő környékéről indulva mutatja be a Balaton-​parti-települések templomait. A második felében a nem közvetlenül a Balaton partján, de onnan könnyen elérhető útvonalak mentén fekvő szakrális épületek következnek. A kötet utolsó, a környék jellegzetességeit inkább csak vázlatosan bemutató fejezetei a magyar tengertől távolabb eső, ugyanakkor templomépítészetében szintén izgalmas Balaton-​felvidék és Külső-​Somogy templomait gyűjti össze.

A szerző figyelembe veszi a földrajzi távolságokat, így vagy kerékpárral bejárható útvonalat, vagy a többtemplomos települések esetében sétautat ajánl. Zubreczki Dávid informatív, építészetileg megalapozott, ugyanakkor a laikus számára is könnyen olvasható leírásaiból megismerhetjük egy-​egy templom építészeti jellegzetességeit, építésének korát. A szövegek melletti fényképek – Bődey János munkái – pedig többek mint a templomismertetők illusztrációi: olyan szellemi alkotások, amelyek arra törekednek, hogy vizuálisan fogalmazzák meg a hely szellemét.

Aki régi idők templomait és templomromjait kutatja, az akár többhetes kirándulásra is indulhat a kötet segítségével, visszapillantva a középkorba. Keszthely-​Fenékpusztán megismerheti a 4. századi Valcum erődítmény 6–7. században épült ókeresztény bazilikájának romjait csakúgy, mint a 13. századból fennmaradt somogyvámosi pusztatornyot. Rácsodálkozhat a 13. századi eredetű sólyi templomra, amelynek elődjét a hagyomány szerint Vajk, a későbbi István király építtette a Koppány seregei fölötti győzelem jelképeként; ma református templomként falfestéséről és díszes karzatáról is híres. Felfedezheti a 12. században épült ecséri templom romjait Kővágóörsön vagy a megjelenésében elsőre meglepő, szintén 12. századi alapokra épült zánkai református templomról is részletes leírást olvashat.

Itt érdemes megjegyezni, hogy Dörgicse értékeit külön sétaút mutatja be. A kevesebb mint háromszáz fős településen nemcsak három Árpád-​kori templomromot kereshetünk fel, hanem az evangélikus hitre tért hívek három – önmagukban is megismerésre méltó – evangélikus templomát is. (…)

Az írás eredetileg az Evangélikus Élet 2023. július 23–30-i 88. évf. 29–30. számában jelent meg.

